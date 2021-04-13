موعد ومعلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريقا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ستاد فرنسا (بارك دي برانس) في العاصمة الفرنسية باريس.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ستقام المباراة غدا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية التاسعة مساءً بتوقيت مصر في مباراة أكون أو لا أكون في نهائي مبكر من البطولة في منافسة مكررة للموسم الماضي حيث التقى الفريقان في نهائي البطولة وفاز الفريق البافاري بهدف نظيف وتوج باللقب السادس في تاريخه على حساب الفريق الباريسي حيث يسعى فريق باريس سان جيرمان إلى الثأر من خسارته الموسم الماضي، ويدخل الفريق الباريسي اللقاء بأفضلية الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين في معقل البايرن إليانز أرينا في مباراة كان نجمها الأول كليان مبابي الذي سجل هدفين رائعين جيّرا الفوز لفريقه.

معلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

عينت قنوات bein sport الناقل الحصري للبطولة المعلق جواد بده للتعليق على أحداث اللقاء وستكون المباراة منقولة على قناة bein sport HD Premium وقناة bein sport 4K HDR.

الغيابات تعصف بالفريق الألماني قبل اللقاء

أعلن المدرب هانس فليك مدرب الفريق البافاري إنضمام أربعة لاعبين إلى قائمة المصابين في الفريق بعد مباراتهم في الدوري أمام يونيون برلين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة وهم: جيروم بواتينغ، كينغسلي كومان، ليون غوريتسكا، ولوكاس هيرنانديز.

بالإضافة إلى جيش الإصابات الموجود أصلا بالفريق: حارس المرمى الاحتياطي هوفمان، سولي، دييغو كوستا، روكا، جنابري، توليسو، وهداف الفريق ليفاندوفسكي.

أما فريق باريس سان جيرمان فهو يعيش نشوة الانتصارات الأوروبية والمحلية في الآونة الأخيرة فقد سحق فريق سترازبورغ في الدوري الفرنسي برباعية مقابل هدف وحيد وضعته في المركز الثاني خلف ليل المتصدر بفارق 3 نقاط، ولكنه في نفس الوقت يعاني من عدة إصابات مؤثرة في الفريق أبرزها ماركينيوس وماورو ايكاردي، بالإضافة إلى جوان بيرنات ولايفن كورزاوا وديالو.

حسابات التأهل

ومن الجدير بالذكر بأن البايرن يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل للتأهل أو الفوز بفارق هدف مع تسجيل أربعة أهداف أو أكثر في اللقاء وفي حال فوز البايرن بنتيجة 3-2 فإن الفريقان سيحتكمان إلى وقت إضافي ومن الممكن أن تصل المباراة إلى ضربات الترجيح في حال استمرار فوز البايرن 3-2 وأي نتيجة أخرى فهي تصب في صالح باريس سان جيرمان.

وسيلاقي المتأهل من هذه المباراة المتأهل من فريقي مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند اللذان سيلتقيان الأربعاء في مباراة الإياب ويذكر بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت لمصلحة السيتيزن 2-1.