تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الثلاثاء 13 أبريل 2021

هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث حول تردد القنوات المفتوحة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، والتي سوف يكون فيها الأول ضيفاً على الأخير في ملعب حديقة المباراة، في إطار مباريات الدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مع العلم أن تلك هي مباراة العودة مع العلم أن مباراة الذهاب انتهت بفوز بي اس جي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت على أرض ملعب أليانز، مما يعني أنه على الفريق البافاري أن يتمكن من الفوز في فرنسا بهدفين مقابل لا شيء حتى يتمكن من التأهل إلى الدور النصف نهائي من البطولة.

تردد القنوات المفتوحة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

من الجدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ كان متعثر للغاية في الدوري الألماني، وخصوصاً في يوم السبت الماضي الذي تعادل فيه أمام أونيون برلين، والذي تج عنه عدد كبير من الإصابات التي تشكل تهديد أمل المحافظة على اللقب، وعلى صعيد آخر نجد أن فريق باريس سان جيرمان يعيش أفضل أوقاته حالياً على الإطلاق، والتي تعد متوجة بالفوز على فريق ستراسبورج بأربعة أهداف في بطولة الدوري الفرنسي، مع استعدادات كبيرة من قبل مبابي ونيمار للدفع بهم في لقاء البايرن القادم.

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

سوف يتم نقل فعاليات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 13 أبريل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب حديقة الأمراء، وسوف يكون التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان مكون من (كيلور نافاس، وبريسنيل كيمبيمبي، ولايفن كورزاوا، وماكسين كابو، وماركينيوس، وأندير هيريرا، وإدريسا جاي، وأنخيل دي ماريا، ويوليان دراكسلر، ونيمار، وكيليان مبابي).