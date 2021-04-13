برانكو يعلن برنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول ومعسكر خارجي فـي دبي لاستكمال رحلته في التصفيات الآسيوية المزدوجة

29 لاعبا ضمتهم القائمة المستدعاة ولقاءان وديان أمام تايلند وإندونيسيا قبل السفر للدوحة

تحدث الكرواتي برانكو في المؤتمر الصحفي عن العديد من الجوانب الخاصة بمسيرة إعداد الاحمر العماني لخوض التصفيات قائلا : حصلنا على المعسكر في إمارة دبي لاسباب كثيرة أهمها سهولة الاجراءات هناك ، نحاول خوض مباراتين وديتين سواء مع أندية أو منتخبات على الرغم من أنه لا يوجد توقف دولي في هذه الفترة ، أهم ما في الامر المحافظة على لياقة اللاعبين ، تحضيراتنا قسمناها إلى جزئين ، الجزء الأول سيكون في الفترة من 17 أبريل وحتى 5 مايو وهي فترة المعسكر القادم ، على أن يعود اللاعبون لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم ، أما الجزء الثاني سيكون في الفترة من 16 وحتى 30 مايو القادم نخوض خلاله مباراتي تايلند وإندونيسيا الوديتين تمهيدا لخوض التصفيات بشكل جيد .

واضاف برانكو : بالنسبة لإلغاء الدوري جاء بسبب وباء عالمي لا يخص السلطنة فقط ، وحتى في الدول الاوروبية أصبح النشاط الرياضي محدودا ، وهذا قرار يخص جهة أخرى ويجب احترامه فيما جاء استثناء المنتخب بحثا عن تجهيز اللاعبين بشكل جيد ، رئيس الاتحاد والامين العام كانوا على تواصل مستمر مع المعنيين بالامر بطبيعة الحال ، وعن عدم استدعاء قائد المنتخب أحمد كانو قال برانكو : كانو لاعب مهم وكبير مثل الحبسي ، لكنني أحاول تجهيز فريق للتصفيات بشكل جيد ، هو غائب من فترة طويلة عن اللعب ، نحاول نعتمد على لاعبين جاهزين لتمثيل المنتخب ، والاتحاد سينظر في وضع احمد كانو ، هناك العديد من اللاعبين اصبحوا متقدمين في العمر ولا بد أن نفكر في التصفيات وحتى البطولات القادمة والهدف هو تجهيز منتخب وتغيير فريق كامل ليكون جاهزا لتحقيق النتائج .

وفي ختام حديثه قال برانكو : طموحاتنا كبيرة جدا ، وضعنا خطة مختصرة للاستعدادات ، تفكيرنا أولا في التأهل لكأس آسيا والمرحلة الثانية من التصفيات ، سنلعب مع منتخبات أقوى ولكننا لن نستسلم أبدا ، ولدينا الحق في الطموح بالتصفيات ، وبعد ذلك سنكون قد جهزنا المنتخب لكأس العرب وخليجي 25 القادمة .

إجراءات سهلة

شهدت قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السيب ظهر أمس أحداث المؤتمر الصحفي الذي عقده الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للإعلان عن برنامج إعداد المنتخب لاستكمال رحلته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي ستقام بنظام التجمع في دولة قطر الشقيقة ، والتي يحتل منتخبنا فيها المركز الثاني حاليا برصيد (12) نقطة فيما يتصدر المجموعة نظيره القطري برصيد (16) نقطة .

تحدث الكرواتي فيه عن الكثير من الجوانب التي تشغل الوسط الرياضي حاليا والخاصة بمسيرة المنتخب الوطني الأول الذي غاب عن الساحة طويلا قبل أن يعود للواجهة في المعسكر السابق في دبي من خلال لقائين وديين خاضهما أمام الاردن (صفر/صفر) والهند (1/1) ، كما أجاب عن التساؤلات المطروحة من الزملاء الاعلاميين حول غياب أحمد كانو عن قائمة المنتخب السابقة والحالية بعد إعلانها مباشرة والتي ستكون مدعوة للتواجد ضمن المعسكر القادم في دبي والذي يبدأ يوم السبت 17 أبريل الحالي وحتى 5 مايو المقبل .

القائمة المستدعاة

ضمت القائمة المستدعاة لخوض المعسكر القادم في دبي (29) لاعبا وهم : فايز بن عيسى الرشيدي ، يوسف بن علي الشيادي ، أحمد بن فرج الرواحي ، ابراهيم بن صالح المخيني ، محمد بن صالح المسلمي ، أحمد بن محمد الخميسي ، عصام بن عبدالله الصبحي ، فهمي بن سعيد بيت دوربين ، جمعه بن مرهون الحبسي ، عبدالعزيز بن مبارك المقبالي ، علي بن سليمان البوسعيدي ، أحمد بن خليفه الكعبي ، عيسى بن محمد الهشامي ، عبدالله بن فواز بيت عبدالغفور ، ارشد بن سعيد العلوي ، حارب بن جميل السعدي ، يزيد بن سالم المعشني ، امجد بن عبدالله الحارثي ، زاهر بن سليمان الاغبري ، صلاح بن سعيد اليحيائي ، عمر بن طالب الفزاري ، محسن بن جوهر الخالدي ، ياسين بن خليل الشيادي ، عبدالعزيز بن حميد المقبالي ، محمد بن مبارك الغافري ، خالد بن خليفه الهاجري ، محسن بن صالح الغساني ، عمر بن محمد المالكي ، سعود بن علي الحبسي .

معسكر أخير

قبل السفر إلى الدوحة لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة سيخوض منتخبنا معسكرا خارجيا في دبي خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو القادم ، وسيواجه منتخبنا خلاله منتخبي تايلند وإندونيسيا يومي 25 ، 29 مايو ، فيما تغادر بعثة الأحمر إلى الدوحة بداية يونيو لخوض المباريات الثلاث المتبقية له في التصفيات أمام قطر في 7 يونيو وهي مباراة مفصلية لأبعد الحدود ستحدد بشكل شبه نهائي صدارة المجموعة الخامسة، ويلاقي افغانستان في 11 يونيو ، فيما يختتم المنافسات أمام بنجلاديش بتاريخ 15 يونيو وهي المباراة الاخيرة له بالتصفيات المزدوجة .