نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم.. إريك موتينج يتقدم للبافاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم ، حيث يلعب الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب حديقة الامراء لحساب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المباراة التي ستكون قوية وخطيرة على الفريقين، ويهتم الجماهير خلال الوقت الحالي مع بدء انطلاق اللقاء الآن بمتابعة ملخص نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الشوط الأول والثاني، وهذا ما نختص به هذا التقرير الذي سنقدم من خلالة تغطية مستمرة وحصرية فيما يخص ملخص أهداف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في لقاء العودة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملخص نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ملخص نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم ، تنطلق الملحمة القوية النارية بين النظيرين اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021 بين البافاري والديك الفرنسي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

أهداف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الآن



بايرن ميونخ اريك موتينج دقيقة 40 باريس سان جيرمان 0

وتُذاع مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم على قناة بي إن سبورت HD الرياضية بشكل حصري داخل الشرق الأوسط على القمر نايل سات وعرب سات، ويُعلق على المباراة ، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الشوط الأول والثاني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم.

تشكيلة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ اليوم:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: كولين داجبا – دانيلو – كيمبيمبي – ديالو.

خط الوسط: إدريسا جاي – باريدس – دي ماريا.

خط الهجوم: نيمار – مبابي – داركسلر.

تشكيلة بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، بواتينج، هيرنانديز، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كميش، ألابا، ساني، مولر، كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

ملخص نتيجة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الشوط الأول

جماهير وعشاق كرة القدم الأسبانية في كل مكان، تنطلق المباراة بعد قليل من الآن بين البافاري بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لحساب مباريات العودة بربع نهائي دوري أبطال اوروبا وسنتابع معكم عبر تغطية مستمرة ملخص نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الشوط الأول والثاني بعد قليل من الآن، يُرجى عمل تحديث للصفحة كل دقيقتين.

انطلقت صافرة حكم اللقاء في تمام التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة السعودية، وبعد دخول لاعبي الفريقين أرضية الملعب وسط حماس كبير منهم يسعى كلا عناصر الفريقين منذ الدقيقة الأولي من اللقاء السيطرة على الكرة والبحث عن ثغرة للتوغل وتسجيل هدف التقدم الأول.

دقيقة 5: عناصر بايرن ميونخ تتقدم بالكرة بحثاً عن ثغرة لتسجيل أول أهداف المباراة وتحقيق التقدم الأول بهدف جعل المهمة سهلة.

دقيقة 10: اللاعب نيمار يمرر كرة لمبابي، يسددها قوية جدا تمر بجوار القائم الأيمن، وتضيع فرصة الهدف الأول ضائع.

دقيقة 20: أووووووووووه تسديده قوية من ساني كادت تسكن شباك كيلور نافاس ويكون الهدف الأول لـ البايرن ميونخ في شباك باريس سان جيرمان.

دقيقة 27: تمريرة رائعة من مبابي لنيمار بوضعية إنفراد يسدد نيمار الكرة ولكن لم يُحالفه الحظ لتسجيل هدف التقدم.

دقيقة 36: نيمار يسدد كرة رائعة وقوية تصطدم في العارضة وتمنع نيمار من تسجيل هدف أول لباريس سان جيرمان، وحتى الآن يُسيطر لاعبي الباريسي على الكرة مع تكرار الهجمات الخطيرة والتسديدات القوية مع اقتراب التسجيل.

دقيقة 40: أووووووووووووه اللاعب إريك موتينج يُسجل الهدف الأول للبافاري بايرن ميونخ في شباك باريس سان جيرمان ليكون هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ.

دقيقة 45: حكم اللقاء يُقرر دقيقتين كوقت بدل ضائع من الشوط الاول، وما زالت نتيجة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تُشير لتقدم البايرن بهدف اريك موتينج عند الدقيقة 40 للشوط الأول، تابعوا معنا وملخص نتيجة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الشوط الثاني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.