نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الأولى الأربعاء 2021/04/14 والقنوات المفتوحة الناقلة للطبوله في المقال التالي

تترقب الجماهير العربية المشاركة في دوري أبطال أسيا موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الأولى، التي سيلعب بها أكثر من فريق عربي والمباريات من المنتظر أن تكون فيها ندية كبيرة، نظراً لقوة الفرق في القارة الصفراء ويتساءل المتابعون عن القنوات الناقلة للمباريات، بعد أن أنهى الاتحاد الأسيوي العقد مع قنوات بي إن سبورت القطرية ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم القنوات الناقلة ومواعيد أهم اللقاءات التي ستقام غداً الأربعاء. موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الأولى جوا الهندي* الريان القطري الموعد 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة، ملعب فاتوردا الوحدات الأردني * النصر السعودي التوقيت 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب مرسول بارك الشارقة الإماراتي * القوة الجوية التوقيت 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب الشارقة السد القطري* فولاد التوقيت 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب الملك فهد الدولي بيرسيوليس* الوحدة التوقيت 18.30 بتوقيت القاهرة، 19.30 بتوقيت مكة المكرمة ملعب فاتوردا موعد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة لم تعلن قناة فضائية عربية حتى الآن نقلها المباريات عبر شاشتها بعد أن تم إنهاء تعاقد قنوات بي إن القطرية تعاقدها مع الاتحاد الأسيوي، وشراء الشركة الرياضية السعودية حقوق نقل المباريات وأعلنت الشركة السعودية نقل المباريات عبر الأنترنت عبر منصتها GSA، وأعلنت قناة أوكرانية عبر القمر الصناعي التركي نقلها للمباريات عبر التردد التالي. القناة SPORT 1 UKRAINE التردد 11758 القمر الصناعي TURKSAT الاستقطاب 31.3 مجموعات دوري أبطال أسيا 2021 المجموعة الأولى :الهلال السعودي،شباب أهلي دبي، استقلول، أجمك.

المجموعة الثانية : الشارقة الأماراتي، تراكتور، باختاكور الأوزبكي، القوة الجوية العراقية.

المجموعة الثاثة : الدحيل، الأهلي السعودي، أستقلال إيران، الشرطة العراقية.

المجموعة الرابعة : السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني، فولاز.

المجموعة الخامسة : بيرسيوليس، الريان القطري، جوا الهندي، الوحدة الإماراتي. الوسوم عمر شويل - جدة موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الأولى الأربعاء 2021/04/14 والقنوات المفتوحة الناقلة للطبوله error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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