موعد مباراة القوة الجوية والشارقة اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الشارقة الإماراتي ضد القوة الجوية العراقي اليوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021 في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث تقام المباراة في المجموعة الثانية القوية التي تشهد مباراة أخرى قوية في نفس الجولة تجمع فريق باختاكور الأوزبكي على ملعبه ضد فريق تركتور سازي الإيراني، حيث ستشهد المجموعة تنافس قوي بين الفرق الأربعة على التأهل إلى دور الستة عشر بالتواجد في المركزين الأول والثاني في صدارة الترتيب، ولكن سيلاقي كلا من القوة الجوية والشارقة منافسة كبيرة من الفريقين الأوزبكي والإيراني أضحاب الخبرات الطويلة في البطولة، وسينطلق موعد مباراة القوة الجوية والشارقة اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القوة الجوية يخوض أولى مبارياته في مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا ساعيا لتحقيق فوز لن يكون سهلا بالمرة ضد فريق الشارقة الإماراتي، حيث يأمل الفريق العراقي في تحقيق أولى انتصاراته في مرحلة المجموعات التي نجح في التأهل لها بجدارة بعدما تخطى فريق الوحدة السعودي في دور الإقصائيات في دوري الأبطال بعد مباراة درامية تقدم فيها الفريق السعودي أولا بهدف عن طريق يوسف نياكات في الدقيقة 24، وحافظ الوحدة على ذلك التقدم حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي شهدت تحقيق القوة التعادل عن طريق أيمن حسين، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي استمرت فيها نفس النتيجة ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي أهلت الفريق العراقي بفوزه بثلاث ركلات مقابل ركلتين.

على الجانب الآخر فريق الشارقة سيأمل هو الآخر في تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط لتحقيق بداية مثالية في دوري الأبطال، وتناسي الخسارة السلبية للفريق في الفترة الأخيرة في دوري الخليج الإماراتي، بعدما ابتعد الشارقة عن الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة التي شهدت ضد شباب الأهلي دبي بهدف دون رد، قبل التعادل ضد الوصل خارج ملعبه بثلاثة أهداف لكل فريق، ثم التعادل بهدف لكل فريق ضد بني ياس بنفس النتيجة.

موعد مباراة القوة الجوية والشارقة اليوم

9:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، والأردن.

10:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ضد الشارقة