انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة مباراة باريس سان وبايرن ميونيخ .. البطل يودع البطولة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إنتهت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بفوز النادى الألماني بنتيجة هدف مقابل لا شىء، وجاءت هذه المباراة فى إطار مباريات دور الـ8 ببطولة دورى أبطال أوروبا، فى اللقاء الذى لقبه الكثيرين بالنهائي المبكر.

وإستضاف اليوم الثلاثاء نادى باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، فى مباراة تحديد المتأهل لدور نصف النهائى، وإتسم اللقاء بالقوة وكثرة الهجمات بين الفريقين، وفى الشوط الأول تألق نجمى الفريق الباريسى نيمار ومبابى، ولكن على الجانب الأخر تألق حارس المرمي الألمانى مانويل نوير أمام هجماتهم، ومع إقتراب نهاية شوط المباراة الأول تغيرت نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، حيث إستطاعت الماكينات الألمانية إحراز هدف التقدم .

وكانت نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بالذهاب والتى أقيمت بألمانيا إنتهت بفوز النادى الباريسى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإنتهت مباراة العودة اليوم بنتيجة هدف مقابل لا شىء، ليكون مجموع المبارتين 3 – 3، وتلك النتيجة جعلت نادى بايرن ميونخ يودع البطولة، وصعود باريس سان جيرمان لدور نصف النهائى بدورى أبطال أوروبا .

ويعتبر الفريق الفرنسى أول الفرق المتأهلة لدور نصف النهائى، وعلى الجانب الأخر صعد نادى تشيلسى الإنجليزى على حساب نادى بورتو البرتغالى، حيث إنتهى اللقاء بنتيجة هدف نظيف لصالح النادى البرتغالى، ولكن هذه النتيجة لم تكن كافية، لإنتهاء مباراة الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين لصالح نادى تشيلسي، ويرافق النادى الإنجليزي تشيلسى، نادى باريس سان جيرمان، فى إنتظار نتائج باقى المباريات .

وتقام غدا مباريات تحديد أصحاب المقعدين الأخرين بدور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة ليفربول وريال مدريد غدا الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وفى نفس الموعد تقام مباراة العودة بين فريقى بورسيا دورتموند ومانشستر سيتى .