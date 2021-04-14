انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود .. بطولة كأس مصر دور الـ32 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعود إليكم من جديد لإستكمال مباريات بطولة كأس مصر، حيث تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود على ملعب السويس الجديد، الأربعاء الموافق 15 ابريل الجارى .

وقبل مباراة الزمالك وحرس الحدود، أعلن النادى الأبيض عن قائمة الفريق التى سوف تخوض المباراة، والتى شهدت عودة محمود عبدالعزيز من الإصابة، وخروج عدد من اللاعبين الأساسيين من القائمة .

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس مصر

نعرض عليكم موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود، بدور الـ32 ببطولة كاس مصر، والذى يقام يوم الاربعاء الموافق 15 ابريل الجارى، فى تمام الساعه 9:30 مساءا بتوقيت القاهرة، بستاد السويس الجديد .

قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن باتريس كارتيرون عن قائمة نادى الزمالك ،التى سوف تخوض مباراة حرس الحدود، والتى أعلن فيها عن عودة لاعب الفريق محمود عبدالعزيز العائد من الإصابة، بالإضافة إلي عدد من الغيابات فى صفوف الأساسيين، وهم “جنش” و “الونش” و”عبدالله جمعه” و “طارق حامد” و “أحمد عيد” و “أحمد السيد زيزو” و “أشرف بن شرقى” و ” محمد عبدالغنى” .

وقبل مباراة الزمالك وحرس الحدود، نعرض عليكم قائمة الزمالك :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالشافى – محمد عبدالسلام – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثى

خط الوسط: فرجانى ساسى – يوسف أوباما – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – شيكابالا – حسام عبدالمجيد – حسام اشرف – يوسف أسامة – حمدى علاء

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – حميد أحداد – مروان حمدى