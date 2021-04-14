تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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عمر شويل - جدة هناك عمليات كثيرة من البحث الذي ازداد في الأيام الأخيرة حول تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في مباراة العودة من الدور الربع نهائي من بطولة أبطال أوروبا، والتي تم إسناد مهمة التحكيم فيها من قبل اليويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى الحكم الهولندي بيورن كويبرز، والتي من المنتظر أن تقام في يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أبريل، مع العلم أن طاقم التحكيم الهولندي المنوط له إدارة المباراة، قد عمل على تحكيم سبعة مباريات سابقة إلى النادي الملكي والتي فاز فيها بخمس باريات وخسر في واحدة وتعادل في الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

من الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد، ومن أبرزها قناة مكسبي الفضائية، التي تقوم بنقل العديد من المباريات الكروية الحصرية المشفرة، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهم بفوز الفريق الملكي على الريدز بثلاثة أهداف إلى هدف واحد، وسوف تنطلق المباراة القادمة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن هنا يمكنكم ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات، من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

اسم القناة: Maksaby.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يحتاج فريق ليفربول في مباراته أمام الفريق الملكي إلى الفوز بهدفين مقابل لا شيء حتى يتمكن من التأهل لدور النصف نهائي، بعد أن تلقى هزيمة كبيرة أمام ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا، هناك عدد من اللاعبين المصابين في صفوف النادي الملكي وعلى رأسهم فاران وكارفاخال وفالفيردي، مما تسبب في حيرة كبيرة لزيدان حول التشكيلة للمباراة.