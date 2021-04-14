نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشرطة العراقي والدحيل القطري اليوم والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الدحيل القطري ضد الشرطة العراقي اليوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث تشهد البطولة العديد من المباريات أهمها مباراة الأهلي السعودي ضد الاستقلال الإيراني في نفس المجموعة، حيث ستتنافس الفرق الأربعة على المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر، ويأمل كلا من الشرطة والدحيل تحقيق الفوز في المباراة، واقتناص ثلاث نقاط هامة في بداية مشوارهم في دوري الأبطال، وسينطلق موعد مباراة الشرطة العراقي والدحيل القطري اليوم في الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الدحيل القطري ضد الشرطة العراقي في مباراة قوية يأمل فيها الدحيل تحقيق الفوز ليكون بداية جيدة للفريق في دوري الأبطال، حيث يأمل الفريق القطري في تخطي مرحلة المجموعات هذا الموسم، بعدما فشل في ذلك الموسم الماضي، حيث اكتفى بالتواجد في المركز الثالث في مجموعته التي ضمت كلا من بيروزي الإيراني الذي تواجد في الصدارة، التعاون السعودي الذي تأهل ثانيا، والشارقة الإماراتي الذي تذيل الترتيب، ويدخل الدحيل مباراته ضد الشرطة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق الفوز ضد الأهلي في الدوري القطري برباعية دون رد، ليتمكن من العودة إلى مسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة قبل الماضية ضد الخور بهدف لكل فريق متواجدا في المركز الثاني في البطولة التي حسم فريق السد لقبها فعليا.

فريق الشرطة العراقي لن تكون مهمته سهلة بالمرة ضد فريق الدحيل، وهو ما أكده مدربه الصربي إيليش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، ولكنه أكد طموح فريقه في عمل نتيجة جيدة أمام الفريق القطري الذي وصفه بالمنظم هجوميا، كما أكد على أهمية مباراة البداية في البطولة التي سيخوض فيها الفريق مباراة كل ثلاث أيام فقط، ويأمل الشرطة في تحقيق الفوز ضد الدحيل للعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته بالدوري العراقي ضد النجف بهدف مقابل ثلاثة.

موعد مباراة الشرطة العراقي والدحيل القطري اليوم

8:45 توقيت مكة المكرمة، الدوحة، بغداد، وفلسطين.

9:45 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والدحيل