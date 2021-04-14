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عمر شويل - جدة خطة مزدوجة بين كلوب وصلاح لتسجيل هدفين في ريال مدريد والعبور لنصف نهائي دوري الأبطال 2021، لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مباراة العودة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، فهي أفضل سهرة رياضية يمكن متابعتها بعد انتهاء صلاة التراويح، حيث تبدأ مباراة إياب دور الثمانية دوري أبطال أوربا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية، ويسعى كلا الفريقين إلى حسم بطاقة الصعود للدور نصف النهائي من البطولة العريقة؛ وانتشرت أنباء كثيرة حول خطة ليفربول اليوم لتسجيل هدفين في مرمى الريال مع الحفاظ على نظافة شباكه؛ حتى يستطيع الصعود لدور الأربعة من بطولة دوري أبطال أوربا.

خطة ليفربول لعبور عقبة ريال مدريد

يعاني الفريق الأسباني العريق من عدة غيابات مؤثرة بالفريق خاصة على مستوى الدفاع، أما وسط وهجوم ريال مدريد فهو مكتمل الصفوف، ويغيب عن النادي الملكي المدافع سيرجيو راموس ومعه كارفخال وفاران، لذا فسوف يعتمد زيدان المدير الفني للفريق على الرباعي فاسكيز وميندي وناتشو وميليتاو في خط الدفاع، مع الاعتماد في الوسط على الثلاثي المتألق مودريتش وكاسيميرو وكروس، بينما يقود الهجوم الفرنسي كريم بنزيما ومعه فينيسيوس جونيور وأسينسيو.

المدير الفني للفريق الإنجليزي يورجن كلوب وضع كل خطته على استغلال الغيابات المؤثرة في دفاع الريال، وأعطى تعليماته بمحاولة الضغط من طرفي الملعب على دفاع الريال، وسيقوم صلاح وماني بهذا الدور مع تقليل المساحات على أطراف الملعب عن طريق تقدم المدافع الأيمن والأيسر لفريق ليفربول، في نفس الوقت الذي يقوم فيه صلاح بترحيل مركزه ليدخل في العمق الهجومي لريال مدريد، وبهذه الطريقة سوف يصبح صلاح أكثر خطورة مع تواجد ماني وجوتا، وسوف يصبح الفريق قادرا بشكل أكبر على صناعة الفرص واستغلالها.

تشكيل ليفربول أما ريال مدريد اليوم

وإلى جانب الثلاثي الهجومي للريدز اليوم في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال، سوف يقوم يورجن كلوب بالاعتماد على أليسون بيكر كحارس لمرمى الفريق، مع الاعتماد على 4 لاعبين في خط الدفاع هم ناثانيل فيليبس وأندي ربرتسون والكساندر ترينت وأوزان كاباك، وثلاثة لاعبين في منتصف الملعب هم نابي كيتا وجيورجينهو فينالدوم وفابينو تافاريس، ويعاني الريدز أيضا على مستوى خط الدفاع بعد تأكد غياب فيرجل فان دايك وجو غوميز.