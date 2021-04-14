في دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يجرد بايرن من اللقب ويبلغ نصف النهائي

باريس – أ.ف.ب: ثأر باريس سان جرمان الفرنسي لخسارته نهائي الموسم الماضي وجرّد ضيفه بايرن ميونيخ الألماني من لقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفضل الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد خسارته على أرضه صفر-1 في إياب ربع النهائي. وكان النادي الباريسي قطع أكثر من نصف الطريق نحو الثأر لخسارة نهائي 2020 بهدف وحيد ما حرمه من لقبه الأول في المسابقة القارية الأم، بفوزه ذهاباً في ميونيخ 3-2 بفضل ثنائية كيليان مبابي وهدف البرازيلي ماركينيوس الذي غاب عن لقاء الإياب بسبب الإصابة.

وسيخوض سان جرمان نصف النهائي للمرة الثالثة بعد 1995 حين انتهى مشواره على يد ميلان الإيطالي، و2020 حين تخطى الفريق الألماني الآخر لايبزيج قبل أن يخسر النهائي الأول في تاريخه على يد بايرن الذي سجل له الهدف الوحيد لاعب سان جرمان السابق الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج (40) من دون أن يكون ذلك كافياً لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

وخاض مدرب بايرن هانزي فليك اللقاء المصيري بغياب عدة لاعبين مصابين على رأسهم الهداف الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو وزميله ليون جوريتسكا والمدافع نيكلاس زوله، فيما أصيب سيرج جنابري والإسباني مارك روكا بفيروس كورونا. وبعدما كان الشك يحوم حول مشاركتهما بسبب الإصابة، بدأ فليك اللقاء بالفرنسيين لوكاس هرنانديز وكينجسلي كومان الذي تعرض لضربة في مباراة الدوري نهاية الأسبوع ضد أونيون برلين (1-1) لكنه تعافى للمشاركة ضد فريقه السابق.

ولم توفر الاصابات الطرف المقابل، إذ غاب عن فريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مواطنه المهاجم ماورو ايكاردي والظهير لايفين كورزاوا إضافة الى ماركينيوس، ما دفع ببوكيتينو إلى اشراك البرتغالي دانيلو بيريرا في قلب الدفاع إلى جانب بريسنيل كيمبيمبي، وبعد غيابه عن الفريق مؤخراً بسبب إصابته بفيروس كورونا، بدأ الإيطالي ماركو فيراتي اللقاء من مقاعد البدلاء، فيما عاد لاعب الوسط الأرجنتيني ليوناردو باريديس بعد انتهاء إيقافه.