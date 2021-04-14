نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة Gsa Live لمشاهدة مباريات بطولة دوري أبطال أسيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة Gsa Live،ازداد البحث في هذه الأيام عن منصة Gsa Live، وذلك لمتابعة بطولة دوري أبطال أسيا عليها، ولم تقم أي قناة عربية بشراء حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، وأعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، أنه سوف يتم نقل مباريات بطولة دوري أبطال أسيا على المنصة، وكان أول انطلاق للمنصة في عام 2019، وبدأت بنقل دوري كاس الأمير محمد بن سليمان، وتبدأ شركة الرياضة السعودية، بث مباريات دوري أبطال أسيا، عبر منصة Gsa Live، بنقل مباراة النصر والوحدات، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أسيا، وقد أعلنت شركة الرياضة السعودية، أنه سوف يكون بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة مشاهدة مباريات البطولة، عبر الأجهزة الذكية بنظامي أبل وأندرويد.

رابط منصة Gsa Live

لمتابعة بطولة دوري أبطال أسيا عليك بالدخول على المنصة، ولكن لكي تستطيع الدخول عليها عليك أولاً اتباع الخطوات التالية.

لكي تستطيع الدخول على المنصة قم أولاً بالدخول على gsa.live/en-US

قم بتحديث نظام ISO للأيفون والأيباد إلى إصدار 11.0 وما بعده.

وبالنسبة لمستخدمي Apple tv عليهم التحديث لإصدار 9.2 وما بعده.

وعلى مستخدمي الأندرويد تثبيت الإصدارات المتوافقة.

جدول المباريات التي تبث على المنصة

لم تقم أي قناة عربية أو غير عربية بشراء حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، وقد صرح الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أن متابعة البطولة سوف يكون عبر المنصة، وعبر مواقع التواصل وجدير بالذكر أن النصة قد قامت قبل ذلك بنقل السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين ومسابقات فورملا، وبطولة أرامكو النسائية للجولف، وسوف تقوم المنصة بنقل كل مباريات الأندية السعودية والمنتخب عبر أثيرها، وفيما يلي نعرض بعض المباريات التي سوف تنقل على المنصة.