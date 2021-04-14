نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مباراة الهلال و أجمك في دوري أبطال أسيا عبر منصة Gsa Live في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال و أجمك ، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الهلال السعودي ضد أجمك أوزبكستان، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعه A، والتي سوف تقام على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، مباراة يسعى من خلالها الهلال لحصد أول نقاطه في المعترك الأسيوي، حيث يريد الكبير الهلال في إرسال رسالة قوية لباقي الفرق المنافسة والمشاركة في البطولة، مفادها إن الهلال جاء ليحصل على اللقب ولن يتنازل عنه، ويرغب الهلال في استغلال عامل الأرض لصالحه، حيث أنه وبحسب نظام البطولة الاستثنائي سوف تقام جميع مباريات المجموعة في الرياض، وقد خصص ملعبين لاستضافة المباريات، ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، وملعب استاد الملك فهد الدولي، بينما يدخل أجمك الأوزبكي المباراة على أمل تحقيق المفاجئة والفوز بالمباراة، وحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

مباراة الهلال و أجمك

من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة غداً الخميس الموافق 3 من رمضان 1442 هجرياً، الموافق 15 من أبريل 2021، وذلك في التوقيتات التالية:

19:00:- الساعة السابعة على حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت كلاً من الجزائر والمغرب وتونس.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لم تحصل أي قناة من القنوات الرياضية العربية المعروفة، الحصول على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أسيا، وسوف تنقل المباراة عبر منصة Gsa Live، وكذلك Sports Ukraine، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير المتميز “حماد العنزي”.

بطاقة المباراة