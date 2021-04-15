سيتي يهزم دورتموند ويتأهل
أفسد مانشستر سيتي الإنجليزي مغامرة مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي بعدما تغلب عليه 2 -1 في عقر داره يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.
وقلب مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 - 1 في الشوط الثاني ليحجز مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة ، والذي يلتقي فيه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأنهى دورتموند الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جود بيلينغهام في الدقيقة 15 . وفي الشوط الثاني ،سجل مانشستر سيتي هدف التعادل بضربة جزاء للجزائري رياض محرز في الدقيقة 55 ليكون هدفه الأول في البطولة هذا الموسم علما بأنه خاض اليوم مباراته التاسعة في دوري الأبطال بالموسم الحالي، قبل أن يحرز فيل فودين هدف الفوز الثمين لمانشستر سيتي في الدقيقة 75 ليتأهل مانشستر سيتي بالفوز الكبير 4 - 2 في مجموع المباراتين بعدما فاز على ملعبه 2 - 1 ذهابا.
وكان سان جيرمان تأهل للمربع الذهبي الثلاثاء رغم خسارته صفر - 1 أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني حيث سبق لسان جيرمان الفوز 3 - 2 على ملعب بايرن ذهابا.
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