نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على جدول موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ، وذلك بعدما استطاعت الفرق التي فازت في الدور الربع نهائي بدوري الأبطال تحقيق الفوز في لقاء الذهاب والعودة بجدارة، وسوف يشهد الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ملحمة قوية وكبيرة بين الفرق المتأهلة، لذلك نعلم جيداً مدى اهتمام عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة جدول موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ، موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي ، موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

جدول موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ، حقق الريال مدريد الأسباني فوزاً غالياً على ليفربول الإنجليزي في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري الأبطال عندما فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما استطاع الريال أن يُحافظ على شباكه نظيفة في لقاء العودة على ملعب أنفيلد معقل الريدز مما جعله يستحق الفوز والصعود للدور النصف نهائي.

وعلى الجانب الأخر استطاع الفريق الباريسي باريس سان جيرمان إقصاء العملاق البافاري بايرن ميونخ في لقاء الذهاب والعودة بعدما سجل هدفين مقابل ثلاثة أهداف على ملعب البافاري في لقاء الذهاب، فيما استطاع الفريق الباريسي تحقيق التعادل الإيجابي في لقاء العودة ليُحقق بذلك الفوز والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وعلى الجانب الأخر استطاع مانشستر سيتي تخطى عقبة بروسيا دورتموند الألماني ليصعد هو أيضاً.

جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

ينتظر جماهير الساحرة المستديرة مواجهات قوية من العيار الثقيل بين الفرق التي صعدت لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد الكثير من الإثارة والتشويق، حيث سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة، موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ونتعرف أدناه على موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة عبر النايل سات.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي ذهاب: تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة لحساب الذهاب يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري، أما بخصوص التوقيت سيكون في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي العودة: تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة لحساب العودة يوم 4-5 القادم، وبخصوص التوقيت سيكون في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الذهاب: تم تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القادمة لحساب الذهاب يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري القادم، وبخصوص التوقيت سيكون في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عودة: تم تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القادمة لحساب العودة يوم 5-5 القادم، وبخصوص التوقيت سيكون في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وبعد أن تعرفنا على جدول موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ، نؤكد لكم أننا سنوفر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على النايل سات وعرب سات والأقمار الصناعية الأخرى فور الكشف عنها وذلك من خلال تقارير متتالية.