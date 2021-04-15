نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والباطن القادمة الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والباطن، يبحث عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم عبر محرك البحث “جوجل”، عن مباراة الاتحاد والباطن، والتي تأتي ضمن مباريات الإسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة دوري كاس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين، يدخل الاتحاد المباراة بعد تعادل مخيب للآمال ولطموحات عشاقه أمام الرائد في الإسبوع الماضي، ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي، ورصيده من النقاط حتى هذه الجولة 45 نقطة، ويطمح في الفوز بالمباراة وإضافة ثلاث نقاط مهمين له في الدوري، لكي يستطيع المنافسة على اللقب الغالي، أما الباطن فيدخل اللقاء بحثاً عن طوق نجاة من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والباطن

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين، مساء غدٍ الجمعة الموافق 4 من رمضان 1442، 16 من أبريل 2021، حيث يستضيف استاد الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث اللقاء، وذلك في التوقيتات التالية:-

19:10:- الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت “جرينتش”.

20:10:- الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:10:- الساعة التاسعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة والخرطوم.

22:10:- الساعة العاشرة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

23:10:- الساعة الحادية عشر وعشر دقائق بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات KSA Sports الرياضية السعودية، الحقوق الحصرية الكاملة لنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان، لذلك سوف تنقل المباراة على قناة.

KSA Sport 1 HD.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “مشاري القرني”.

بطاقة مباراة الاتحاد والباطن