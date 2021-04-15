فتح تحقيق بعد تهشيم زجاج حافلة ريال مدريد في ليفربول

قالت شرطة منطقة "مرسيسايد" البريطانية، إنها فتحت تحقيقا في تضرر الحافلة التي كانت تقل بعثة ريال مدريد إلى ملعب "آنفيلد" لمواجهة ليفربول، أمس الأربعاء.
وأوضحت كبيرة المشرفين في شرطة "مرسيسايد" (المنطقة التي ينتمي إليها نادي ليفربول)، في بيان "يمكننا التأكيد أن التحقيق جار بعد الأضرار التي لحقت بحافلة ريال مدريد".
وأضافت: "رغم النصائح بتفادي التجمعات الكبيرة حول الملعب، حضر نحو 400 شخص إلى آنفيلد، ومع اقتراب حافلة ريال مدريد، تم إلقاء بعض الأشياء تجاهها".
وتجمع عشرات المشجعين لليفربول لاستقبال حافلة الريال عند وصولها إلى ملعب "آنفيلد"، وأظهر مقطع فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي، بعض المشجعين يحملون ألعابا نارية ويطلقون صيحات استهجان، بينما أظهر فيديو آخر تحطم جزء من إطار النافذة الخارجي للحافلة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالتعادل السلبي، لينتزع الريال بطاقة التأهل للمربع الذهبي، بفضل فوزه ذهابا في ملعبه، بنتيجة 3-1.
المصدر: وكالات
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