نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية والرائد القادمة الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
موعد مباراة القادسية والرائد، حيث يستضيف استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية “الراكة” أحداث اللقاء المنتظر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من عمر بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يسعى القادسية نحو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، وتعديل وضعه بجدول المسابقة، فهو يمني النفس بتواجده في المربع الذهبي مع الكبار، لذلك هو يسعى جاهداً نحو الحصول على النقاط الثلاث، جدير بالذكر أن القادسية يحتل حالياً قبل هذا اللقاء، المركز الثامن برصيد 34 نقطة، بينما يسعى الرائد لتقديم مباراة قوية، والفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث المهمين جداً له في ترتيب جدول المسابقة، حيث أنه يقع في المركز العاشر برصيد 32 نقطة، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال، نقدم لقراء موقع “ثقفني” الأعزاء موعد مباراة القادسية والرائد والقنوات الناقلة.
موعد مباراة القادسية والرائد
يستضيف ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية “الراكة”، أحداث اللقاء المنظر وذلك يوم الجمعة الرابع من رمضان 1442 هجرياً، الموافق 16 من أبريل 2021، وذلك في التوقيتات التالية:-
- 18:35:- الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت “جرينتش”.
- 19:35:- الساعة السابعة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 20:35:- الساعة الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- 21:35:- الساعة التاسعة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.
- 22:35:- الساعة العاشرة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
ترتيب الدوري السعودي
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|25
|14
|6
|5
|5
|22:45
|23
|48
|2
|الشباب
|25
|14
|6
|5
|5
|32:51
|19
|48
|3
|الاتحاد
|25
|12
|9
|4
|5
|26:39
|13
|45
|4
|التعاون
|25
|11
|8
|6
|5
|20:33
|13
|41
|5
|النصر
|25
|10
|6
|9
|5
|33:42
|9
|36
|6
|الإتفاق
|25
|10
|5
|10
|5
|40:38
|-2
|35
|7
|الأهلي
|25
|10
|5
|10
|5
|44:38
|-6
|35
|8
|القادسية
|25
|8
|10
|7
|5
|39:39
|0
|34
|9
|الفتح
|25
|10
|4
|11
|5
|46:43
|-3
|34
|10
|الرائد
|25
|9
|5
|11
|5
|37:38
|1
|32
|11
|أبها
|25
|9
|4
|12
|5
|44:37
|-7
|31
|12
|الفيصلي
|25
|7
|9
|9
|5
|33:32
|-1
|30
|13
|الباطن
|25
|7
|7
|11
|5
|47:35
|-12
|28
|14
|ضمك
|25
|7
|6
|12
|5
|45:36
|-9
|27
|15
|الوحدة
|25
|8
|3
|14
|5
|52:35
|-17
|27
|16
|العين
|25
|5
|5
|15
|5
|51:30
|-21
|20
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
تمتلك شبكة قنوات KSA Sports الرياضية السعودية، الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين، وعليه فسوف تنقل المباراة على القناة التالية:-
- KSA Sports 2 HD.
- ويتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “راشد الدوسري”.
بطاقة المباراة
|المباراة
|القادسية × الرائد
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الجمعة 16 أبريل 2021 – الساعة 21:35:- بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
|القنوات الناقلة
|KSA Sports 2 HD
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