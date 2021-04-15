نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال واجمك والقنوات المفتوحة الناقلة والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال واجمك الأوزبكي هي أولى مباريات الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا 2021 حيث يستضيف ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال ضد اجمك الأوزبكي في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك مساء اليوم الخميس الثالث من شهر رمضان، والموافق الخامس عشر من شهر أبريل من العام 2021.

وسيدخل الهلال مباراة الليلة وعينه على الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث من أجل التربع على عرش صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، إذ أن الهلال السعودي يسعى هذه المرة للفوز بلقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقد أوقعت قرعة دوري مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا الهلال في المجموعة الأولى بجانب أندية: شباب الأهلي دبي الإماراتي، واستقلال دوشيه الطاجيسكتاني، واجمك الأوزبكي.

وكان المدير الفني لنادي الهلال السعودي روجيرو ميكالي قد تحدث عن مباراة الهلال واجمك في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده على هامش المباراة، وذكر البرازيلي ميكالي أن فريقه استعد بشكل جيد من أجل الفوز بأول مباراة له بدوري أبطال آسيا، ولفت ميكالي أن فريقه يمتلك لاعبين متميزين، ولديهم القدرة على التقدم في البطولة، ويأمل أنه يتمكن من التأهل ومواصلة المشوار ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال واجمك

وعن موعد وتوقيت مباراة الهلال واجمك اليوم في دوري أبطال آسيا 2021 فمن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واجمك

ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لمباراة الهلال واجمك مساء اليوم الخميس من خلال تطبيق GSA Live والذي سيقوم بنقل أحداث كافة مباريات الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى أن قناة السعودية الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب ستقوم بالنقل الحي والمباشر لمباراة الهلال اليوم ضد اجمك في دوري أبطال آسيا على أن يتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق حماد العنزي.