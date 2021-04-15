نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيفرتون وتوتنهام في الجولة 32 القادمة والقنوات الناقلة القتال على المربع الذهبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة إيفرتون وتوتنهام القادمة، يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد مباراة إيفرتون وتوتنهام القادمة في الجولة الثانية والثلاثين 32 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويتابع الكثير الدوري الإنجليزي الذي يتصدره فريق مانشستر سيتي، ويحتل إيفرتون المركز الثامن في الدوري، ويحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 32 23 5 4 6 23:67 44 74 2 مانشستر يونايتد 31 18 9 4 7 34:61 27 63 3 ليستر سيتي 31 17 5 9 7 37:55 18 56 4 وست هام يونايتد 31 16 7 8 7 39:51 12 55 5 تشيلسي 31 15 9 7 7 31:50 19 54 6 ليفربول 31 15 7 9 7 37:53 16 52 7 توتنهام هوتسبير 31 14 7 10 7 35:52 17 49 8 إيفرتون 30 14 6 10 8 38:41 3 48 9 آرسنال 31 13 6 12 7 35:43 8 45 10 ليدز يونايتد 31 14 3 14 7 49:49 0 45 11 أستون فيلا 30 13 5 12 8 33:43 10 44 12 وولفرهامبتون 31 10 8 13 7 41:31 -10 38 13 كريستال بالاس 31 10 8 13 7 52:33 -19 38 14 ساوثهامتون 31 10 6 15 7 56:39 -17 36 15 برايتون 31 7 12 12 7 38:33 -5 33 16 بيرنلي 31 8 9 14 7 42:25 -17 33 17 نيوكاسل يونايتد 31 8 8 15 7 51:32 -19 32 18 فولهام 32 5 11 16 6 42:24 -18 26 19 وست بروميتش ألبيون 31 5 9 17 7 59:28 -31 24 20 شيفيلد يونايتد 31 4 2 25 7 55:17 -38 14

موعد مباراة إيفرتون وتوتنهام

ستقام مباراة إيفرتون وتوتنهام القادمة في الجولة 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الجمعة الموافق 16 إبريل 2021، وستقام المباراة في ملعب إيفرتون “غوديسون بارك”، وستقام المباراة في المواعيد التالية:

الساعة السابعة 7:00 مساء بتوقيت غرينيتش.

الساعة التاسعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة العاشرة 10:00 مساء بتوقيت الرياض.

الساعة الحادية عشرة 11:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت الدوحة.

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام إيفرتون

ويتوقع خبراء كرة القدم أن تكون تشكيلة الفريق توتنهام أمام إيفرتون في المباراة كالآتي:

حارس المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: سيرجي أورييه، رودين، إيريك داير، ريجليون.

وسط الملعب: هويبيرج، تانجوي ندومبلي، جيوفاني لو سيلسو.

المهاجمين: لوكاس مورا، هيونج مين سون، هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتوتنهام

وسيتم نقل مباراة توتنهام وإيفرتون في الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي على قناة بي إن سبورت بريميوم 1، ويمكنك التعرف على تردد القناة من الرابط تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports 1، وتقوم القناة بعرض مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز بجودة عالية HD.

ملخص ونتيجة مباراة إيفرتون وتوتنهام

ويريد الكثير من العشاق ومتابعي كرة القدم معرفة نتيجة وملخص المباراة أولا بأول، والتي سنقوم بتقديمها لكم أثناء وبعد انتهاء المباراة في موقعكم ثقفني.

ويتطلع توتنهام إلى تحقيق نتيجة جيدة في المباراة القادمة، وهذا بعد نتائج غير مستقرة حيث إن السبيرز في آخر خمس مباريات حصد خسارتين، وفوزين، وتعادل واحد، حيث إنه يريد أن يصحح مساره وأن يعود إلى سلسلة انتصاراته تحت قيادة مورينيو.

وفي الجانب الآخر فإن إيفرتون يعاني من نفس المشاكل التي يعانيها السبيرز، حيث إن إيفرتون في آخر خمسة مباريات حصد تعادلين، وخسارتين، وفوز وحيد، ويفرق بين إيفرتون وتوتنهام نقطة واحدة، حيث إن توتنهام يحتل المركز السابع ب49 نقطة، وإيفرتون المركز الثامن ب48 نقطة في الدوري الإنكليزي الممتاز.