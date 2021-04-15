نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بالدوري المصري 2021 القنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في العالم العربي وخاصة مصر، عن موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021، والمباراة القادمة مؤجلة من الجولة الرابعة 4 من الدوري المصري الممتاز بين قطبي الكرة المصرية، تابعوا معنا في موقعكم المتميز ثقفني لتتعرفوا على موعد المباراة والقنوات الناقلة للمبارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ستقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة، والتي كانت مؤجلة بالأساس من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 18 إبريل 2021، وستقام المباراة في المواعيد التالية:

مواعيد مباراة الأهلي والزمالك

الساعة السابعة والنصف 7:30 مساء بتوقيت غرينيتش.

الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر.

الساعة التاسعة والنصف 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة العاشرة والنصف 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 مساء بتوقيت أبو ظبي.

الساعة العاشرة والنصف 10:30 مساء بتوقيت الدوحة.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الزمالك

يتوقع أن يقوم مدرب الأهلي “موسيماني” بالدفع بالتشكيلة التالية ضد نادي الزمالك:

حراسة المرمى

على لطفي، وهذا في حالة غياب محمد الشناوي.

الدفاع

محمد رمضان بيكهام.

بدر بانون.

ياسر إبراهيم.

أيمن أشرف.

خط الوسط

عمرو السولية.

أليو ديانج.

حسين الشحات.

محمود عبدالمنعم كهربا.

محمد مجدي قفشه.

الهجوم

محمد شريف.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك ضد الأهلي

يتوقع أن يقوم المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” بأن يدفع بالتشكيلة التالية ضد النادي الأهلي في المباراة القادمة:

حراسة المرمى

محمود جنش.

الدفاع

حازم إمام.

محمود علاء.

محمود الونش.

أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط

طارق حامد.

فرجاني ساسي.

يوسف أوباما.

الهجوم

شيكابالا.

أشرف بن شرقي.

سيف الدين الدزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وأعلنت سلسلة قنوات ON SPORTS المفتوحة عن الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز عن بث مباراة الأهلي والزمالك القادمة يوم الأحد 18/4/2021، وستعرض المباراة بجودة عالية HD.

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