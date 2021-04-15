نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف نهائي دوري ابطال اوروبا مواعيد المباريات والفرق المتأهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا ، بعد فوز ريال مدريد علي نادي ليفربول بنتيجة 3:1 في مباريات الذهاب والعودة، حيث تمكن نادي ريال مدريد من التعادل ولكن التعادل السلبي، وبعد نجاح نادي مانشيستر سيتي في التغلب علي دورتموند الألماني، فحقق نادي مانشيستر سيتي فوز بنتيجة 2:1 في مباريات الذهاب والعودة، وتأهل نادي باريس سان جيرمان إلي نصف نهائى دوري أبطال أوروبا 2021 بعد أن تغلب علي بايرن ميونخ في مجموع مباريتان الذهاب والعودة، وبعد نجاح تشيلسي وتغلبه علي نادي بورتو البرتغالي بفارق هدف واحد في مجموع مباريات الذهاب والعودة، أصبحت تلك الأربع فرق المؤهلة إلي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، وفي هذا المقال نقدم لكم بالتفصيل مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخريطة لعب الفرق ضد بعضهم، تابعوا المقال.

نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

بعد أن ذكرنا في المقدمة السابقة تغلب الفرق الأربعة في مباريات الذهاب والعودة لدوري أبطال أوروبا، فالآن قد اكتملت الفرق المؤهلة إلي نص نهائي دوري أبطال أوروبا وهي:

ريال مدريد.

مانشيستر سيتي.

تشيلسي.

باريس سان جيرمان.

وتجمع الأربعة الفرق المتأهلة في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا مباريات الذهاب والعودة، والتي سنذكر لكم مواعيدها بالتاريخ والساعة.

القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا ومنصة GSA السعودية قد قدمناها في مقالتنا السابقة.

مواعيد مباريات نصف النهائي الأوروبي

تشمل مواعيد نص نهائي دوري اوروبا مباريات الذهاب ومباريات العودة، حيث تحتوي كل مرحلة علي مباريتان تجمع فريقين مختلفين.

مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة التاسعة مساءً، في يوم 27 أبريل . تشيلسي ضد ريال مدريد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، في يوم 28 أبريل.

مباريات عودة نصف نهائي دوري أبطال اوروبا:

ريال مدريد ضد تشيلسي : في تمام الساعة التاسعة مساءً، في يوم 4 من شهر مايو.

باريس سان حيرمان ضد مانشيستر سيتي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، في يوم 5 من شهر مايو.

إليك تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة علي النايل سات في مقالة سابقة، وبذلك قد نكون أنهينا مقالنا عن نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.