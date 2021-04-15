موعد مباراة تشيلسي ومان سيتي كأس الاتحاد الإنكليزي 2021 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة تشيلسي ومان سيتي، سيتواجه كلا من مان سيتي وتشيلسي في إطار مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 2021، حيث سيواجه تشيلسي مانشستر سيتي على ملعب “ويمبلي” وهذا في الدور النصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، تابع معنا في موقعكم المفضل ثقفني لتتعرفوا على موعد المبارة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة تشيلسي ومان سيتي

ستقام المباراة في يوم السبت القادم الموافق 17 إبريل 2021، وستقام المباراة في المواعيد التالية:

الساعة الرابعة والنصف 4:30 بتوقيت غرينيتش.

الساعة السادسة والنصف 6:30 المغرب بتوقيت القاهرة.

الساعة السابعة والنصف 7:30 المغرب بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساء بتوقيت أبو ظبي.

الساعة الخامسة والنصف 5:30 بتوقيت دول المغرب العربي.

وقد انتهت مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجة 0-2، وقد فاز تشيلسي على شيفيلد بنتيجة 0-2 أيضا، كما إن ساوثامبتون فاز على بورنموث بثلاث أهداف مقابل صفر 0-3، وقد قاز ليستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف واحد 1-3.

وسيواجه مان سيتي تشيلسي، وسيواجه ساوثامبتون ليستر سيتي في نصف النهائي، والفائزين في المبارتين سيتواجهان في النهائي، فمن تتوقعون أن يفوز بالكأس.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وتشيلسي

وستقوم قناة بي إن سبورتس بنقل مباراة مان سيتي وتشيلسي على شاشاتها في قناة Bein Sports HD 2، والتي يمكنك معرفة ترددها من الرابط تردد قناة بي إن سبورتس 2 Bein Sports، وستنقل المباراة بتعليق المعلق التونسي الكبير والمحبوب السيد رؤوف خليف.

جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 32 23 5 4 6 23:67 44 74 2 مانشستر يونايتد 31 18 9 4 7 34:61 27 63 3 ليستر سيتي 31 17 5 9 7 37:55 18 56 4 وست هام يونايتد 31 16 7 8 7 39:51 12 55 5 تشيلسي 31 15 9 7 7 31:50 19 54 6 ليفربول 31 15 7 9 7 37:53 16 52 7 توتنهام هوتسبير 31 14 7 10 7 35:52 17 49 8 إيفرتون 30 14 6 10 8 38:41 3 48 9 آرسنال 31 13 6 12 7 35:43 8 45 10 ليدز يونايتد 31 14 3 14 7 49:49 0 45 11 أستون فيلا 30 13 5 12 8 33:43 10 44 12 وولفرهامبتون 31 10 8 13 7 41:31 -10 38 13 كريستال بالاس 31 10 8 13 7 52:33 -19 38 14 ساوثهامتون 31 10 6 15 7 56:39 -17 36 15 برايتون 31 7 12 12 7 38:33 -5 33 16 بيرنلي 31 8 9 14 7 42:25 -17 33 17 نيوكاسل يونايتد 31 8 8 15 7 51:32 -19 32 18 فولهام 32 5 11 16 6 42:24 -18 26 19 وست بروميتش ألبيون 31 5 9 17 7 59:28 -31 24 20 شيفيلد يونايتد 31 4 2 25 7 55:17 -38 14

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