نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sport El-Ahly الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في المقال التالي
تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي، فهي من أهم ترددات القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك بعد أن تم التأكيد وبشكل نهائي أن موعد مباراة الاهلي والزمالك سيكون يوم الاحد المقبل، وتبدأ المباراة بصافرة تحكيم مصرية على ارضية استاد القاهرة الدوري، تابعونا للمزيد حول تردد اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم أهم مباريات الاسبوع.
تردد قناة اون تايم سبورت
يتم البحث علي مدار العام علي تردد اون تايم سبورت الرياضية المصرية الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز وأيضا كأس مصر، والتي كانت تعرف باسم قناة اون سبورت سابقا، والتي طالما قامت بعرض العديد من مباريات الدوري المصري الممتاز التي يعشقها المتابعون.
والجدير بالذكر أنك يمكنك تنزيل تردد اون تايم سبورت ON Time Sport الرياضية علي قمر نايل سات الصناعي، وهذا بشكل مجاني بالكامل، حيث أن قناة ON Time Sport لا تتطلب أي رسوم او اشتراكات مالية.
تردد ON Time Sport
|تردد اون تايم سبورت 2021
|10853 افقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك
تأتي قناة اون تايم سبورت في مقدمة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة امام الاهلي، كما لم يتم الإعلان عن اي قنوات اخري تقوم ببث مباراة الاهلي امام الزمالك مجانا إلا قناة اون تايم سبورت الرياضية المصرية.
التشكيل الأمثل للنادي الأهلي امام الزمالك في مباراة القمة من وجهة نظر نجوم الإستوديو
أهم مباريات الاسبوع
جدول ترتيب الدوري المصري
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|14
|10
|3
|1
|20
|6:23
|17
|33
|2
|المصري البورسعيدي
|18
|7
|8
|3
|16
|13:22
|9
|29
|3
|الاتحاد السكندري
|17
|8
|4
|5
|17
|20:22
|2
|28
|4
|الأهلي
|11
|8
|3
|0
|23
|5:23
|18
|27
|5
|بيراميدز
|16
|6
|8
|2
|18
|15:21
|6
|26
|6
|مصر المقاصة
|17
|7
|5
|5
|17
|21:19
|-2
|26
|7
|سيراميكا كليوباترا
|18
|6
|7
|5
|16
|20:22
|2
|25
|8
|سموحة
|17
|4
|12
|1
|17
|17:24
|7
|24
|9
|إنبي
|16
|6
|6
|4
|18
|17:19
|2
|24
|10
|غزل المحلة
|17
|5
|8
|4
|17
|16:14
|-2
|23
|11
|الجونة
|17
|5
|6
|6
|17
|21:19
|-2
|21
|12
|أسوان
|17
|5
|5
|7
|17
|21:11
|-10
|20
|13
|طلائع الجيش
|18
|4
|5
|9
|16
|22:21
|-1
|17
|14
|وادي دجلة
|18
|3
|7
|8
|16
|22:15
|-7
|16
|15
|المقاولون العرب
|17
|4
|3
|10
|17
|25:17
|-8
|15
|16
|البنك الأهلي
|17
|2
|8
|7
|17
|20:14
|-6
|14
|17
|الإسماعيلي
|18
|2
|8
|8
|16
|24:16
|-8
|14
|18
|الانتاج الحربي
|17
|2
|6
|9
|17
|30:13
|-17
|12
توقيت مباراة الاهلي ضد الزمالك
- 7:30 م بتوقيت غرينيتش
- 8:30 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
- 9:30 م بتوقيت القاهرة والسودان
- 10:30 م بتوقيت السعودية
- 11:30 م بتوقيت الإمارات
موعد مباراة الاهلي القادمة
تبدأ مباراة الزمالك امام الاهلي ضمن منافسات ومباريات الدوري المصري الممتاز يوم الاحد الموافق 18 ابريل 2021، والجدير بالذكر أن مباراة الاهلي ضد الزمالك هي مباراة مؤجلة من الاسبوع الرابع من الدوري المصري، وقد شاع خلال الاسبوع الجاري أن مباراة الاهلي القادمة سيتم تأجيلها مرة اخري، لترد المصادر الرسمية بأن يوم الأحد القادم هو موعد مباراة الاهلي والزمالك المرتقبة.
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