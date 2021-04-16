أرسنال ينتفض ويعبر سلافيا برباعية نظيفة

أرسنال ينتفض ويعبر سلافيا برباعية نظيفةتأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه سلافيا براغ التشيكي 4 - صفر.

وكانت مباراةالذهاب والتي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، قد انتهت بالتعادل 1 - 1، وبنتيجة مباراة الخميس يتفوق أرسنال 5 - 1 في مجموع المباراتين.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يعزز الفرنسي أليكساندر لاكازيت تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 24 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال، قبل أن يختتم لاكازيت رباعية فريقه في الدقيقة 77.

وسيواجه أرسنال في الدور قبل النهائي، فريق فياريال الإسباني الذي فاز بدوره على دينامو زغرب الكرواتي 3 - 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب 1 - صفر للفريق الإسباني الذي كرر فوزه إيابا بنتيجة 2 - 1. وتقام مباراة الذهاب بين فريقي ارسنال وفياريال يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة العودة في السادس من مايو المقبل.