رابط منصة GSA KSA السعودية الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا لعام 2021

رابط منصة GSA KSA السعودية الناقلة لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2021م هو اكثر ما يتم البحث عنه في الأيام الجارية وخاصةً في الدول العربية مثل المملكة العربية السُّعُودية من قبل المواطنين وذلك لأنها استطاعت الحصول علي حقوق نقل البث المباشر لكافة المباريات التي سوف تجري في الفترة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا التي انطلقت أولي جولاتها في الأسبوع الحالي من شهر أبريل للموسم الجديد لعام 2021م، وفيما يلي سوف نقوم بعرض معلومات أكثر حول هذه المنصة التي التفتت إليها أنظار الجماهير فتابعونا في السطور القادمة علي موقع ثقفني.

معلومات عن منصة GSA السعودية

قامت المملكة العربية السعودية وتحديداً وزارة الرياضية في عام 2019 بتأسيس منصة GSA الإلكترونية التي تعمل علي نقل المباريات في بث مباشر من خلال الإنترنت؛ واستطاعت وزارة الرياضية في هذا العام أن تأخذ حقوق عرض البث المباشر لكافة المباريات التي سوف يتم إقامتها من بطولة دوري أبطال آسيا التي قامت بإطلاق أولي مبارياتها يوم الأربعاء الموافق تاريخ الرابع عشر من شهر أبريل لعام 2021م وبتاريخ اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرياً.

والجدير بالذكر أن جميع مباريات دوري أبطال آسيا لن يتم عرضها علي أي قناة فضائية ولن يتمكن المشاهدين من متابعة المباريات من خلال التلفاز مثل ما كان يحدث في مباريات الدوري السعودي حيث كانت المملكة تعرض المباريات عن طريق قناة السعودية الرياضية؛ ويجب علي من يريد مشاهدة المباريات دوري أبطال آسيا أن ينتظرها علي منصة GSA السُّعُودية؛ وذلك بعد أن تمكنت السُّعُودية أن تأخذ حقوق نقل البث بشكل حصري علي أن يتم نقلها في نهاية العام من خلال الشاشات التليفزيونية، كما قامت السُّعُودية بأخذ أيضاً حقوق عرض المسابقات التابعة للاتحاد الأسيوي لكورة القدم بدءً من العام الحالي وصولاً إلي عام 2024م.

رابط منصة GSA KSA السعودية

يمكن متابعة منصة GSA Live بعدة طرق أما من خلال الويب عن طريق الموقع الرسمي للمنصة (gsa.live/ar) التي قامت المملكة العربية السُّعُودية بواسطة وزارة الرياضة بإطلاقه؛ أو من خلال تنزيل تطبيق المنصة من خلال جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد؛ أو من خلال آبل ستور للهواتف الري تعمل بنظام IOS.