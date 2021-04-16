أوباميانغ يعلن إصابته بالملاريا

أكد مهاجم أرسنال الإنجليزي، بيار-إيميريك أوباميانغ، أمس الخميس، دخوله المستشفى إثر إصابته بالملاريا، خلال النافذة الدولية مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وغاب الغابوني أوباميانغ عن فوز فريقه ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز، الأحد، إضافة إلى إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد سلافيا براغ التشيكي، مساء الخميس.

وسبق أن كشف النادي اللندني عن أن المهاجم غاب بداعي "المرض" من دون أن يذكر تفاصيل، ولكن قبل حوالي العشر دقائق من صافرة البداية في براغ، أعلن الغابوني عن إصابته عبر منشور على حسابه في إنستغرام.

وأرفق الرسالة بصورة له من المستشفى قائلا "للأسف لقد أصبت بالملاريا خلال مهمتي الدولية مع الغابون منذ بضعة أسابيع. لقد أمضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع ولكنني أشعر بحال أفضل كل يوم بفضل الأطباء الذين رصدوا وعالجوا الفيروس باكرا".

وتابع "لم أكن أشعر بحال جيدة في الأسابيع الأخيرة ولكن سأعود أقوى. سأتابع الشباب الآن، مباراة كبيرة لنا. هيا بنا آرسنال".

وبدأ "أوبا" لقاء الذهاب ضد سلافيا على دكة البدلاء، الأسبوع الفائت، قبل أن يدخل ويمرر كرة حاسمة لهدف العاجي، نيكولاس بيبي، قبل أن تنتهي المباراة 1-1.

ووقّع ابن الـ31 عاما على عقد لمدة ثلاث سنوات مع آرسنال، العام الفائت، إلا أنه عانى لاستعادة مستواه هذا الموسم واستبعده المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، من دربي لندن ضد توتنهام الشهر الماضي لأسباب سلوكية.

وسجل أوبامينغ 9 أهداف فقط في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم، مقارنة بـ22 بالموسم الفائت.

ومن غير الواضح متى سيعود المهاجم إلى المنافسات مع فريقه.

المصدر: وكالات