موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو نهائي كأس أسبانيا والقنوات الناقلة مجانا

يستضيف ملعب لا كارتوخا مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا برشلونة ضد اتلتيك بلباو اليوم السبت الموافق 17 أبريل 2021، حيث يأمل الفريق الكتالوني برشلونة في تحقيق اللقب للعودة لمنصات التتويج في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق لقبها برصيد 30 لقب، آخرها موسم 2017-2018 حين حقق الفوز ضد إشبيلية في نهائي البطولة بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يتأهل للنهائي في الموسم التالي ويتلقى الخسارة ضد فالنسيا بهدف مقابل هدفين ليخسر اللقب مكتفيا بالوصافة للمرة الثانية عشر في تاريخه، وسينطلق موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في العاشرة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

نهائي كأس أسبانيا يقام للموسم الحالي بين برشلونة وبيلباو بعد أقل من إسبوعين على إقامة نهائي الموسم الماضي الذي تم تأجيله لمدة طويلة بسبب انتشار جائحة كورونا، قبل إقامته مؤخرا بين ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو الذي تلقى الخسارة في المباراة بهدف دون رد ليفشل في تحقيق لقبه الرابع والعشرين مكتفيا بامتلاكه 23 لقب آخرها عام 1984 كثاني أكثر نادي ممتلك للقب البطولة بعد برشلونة، ومحققا المركز الثاني للمرة الخامسة عشر في البطولة التي نجح في بلوغ المباراة النهائية بها هذا الموسم بعدما تخطى فريق ليفانتي في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، حيث تعادل بلباو ذهابا على ملعبه سان ماميس بهدف لكل فريق، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه إيابا بهدفين مقابل هدف.

برشلونة يأمل في تحقيق الفوز ضد بيلباو لتحقيق لقبه الأول مع مدربه كومان، بعدما نجح في تخطي الدور نصف النهائي بطريقة درامية على حساب إشبيلية، حيث خسر ذهابا على ملعب الفريق الأندلسي بهدفين دون رد عن طريق كلا من كوندي، وراكيتيتش، قبل أن يتمكن من تحقيق ريمونتادا مثيرة في مباراة الإياب على ملعبه الكامب نو بثلاثة أهداف دون مقابل تكفل بتسجيلها كلا من ديمبيلي، بيكيه، وبرايثوايت.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

8:30 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

9:30 توقيت مصر، والسودان.

10:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، سوريا، الكويت، الأردن، تركيا، البحرين، وقطر.

11:30 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد اتلتيك بلباو