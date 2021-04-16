موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي نصف نهائي كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي اليوم السبت الموافق 16 أبريل 2021 في الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يشهد مباراة أخرى في نفس الدور تجمع فريق ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، في مباريات قوية في البطولة التي يحمل لقبها فريق أرسنال بتغلبه على فريق تشيلسي في نهائي الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف سجلهما أوباميانج للجانرز بعد أن سجل بوليسيتش هدف تشيلي أولا ليحقق أرسنال لقبه الرابع عشر، ويفشل البلوز في تحقيق اللقب في البطولة التي اعتلوا منصات تتويجها من قبل ثمانية مرات آخرها موسم 2017-2018 حين تغلبوا في النهائي على حساب مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وسينطلق موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في السابعة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مان سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كاس الاتحاد في مباراة قوية يأمل فيها السيتي تحقيق الفوز ومواصلة مشواره الناجح في البطولة التي حقق لقبها من قبل ست مرات آخرها موسم 2019-2020 حين اكتسح واتفورد في المباراة النهائية بسداسية دون رد، ويدخل السيتي مباراته ضد البلوز بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تخطي عقبة فريق بروسيا دورتموند الألماني في الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، بانتصاره إيابا خارج ملعبه بهدفين عن طريق محرز وفودين مقابل هدف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب على ملعبه الاتحاد ليتأهل لملاقاة باريس سان جيرمان في نصف النهائي، وكان السيتي قد أطاح بفريق إيفرتون في ربع نهائي كأس الاتحاد بانتصاره بهدفين دون رد عن طريق جوندوجان، ودي بروين.

تشيلسي منتشي هو الآخر ببلوغه نصف نهائي التشامبيونزليج على حساب فريق بورتو البرتغالي برغم تلقيه الخسارة في مباراة الإياب على ملعبه ستامفورد بريدج بهدف دون رد، ولكنه انتصاره ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون رد عن طريق مونت وتشيلويل أهله لتخطي بورتو لملاقاة ريال مدريد في نصف النهائي، وكان البلوز قد نجح في بلوغ نصف نهائي كاس الاتحاد على حساب شيفيلد يونايتد بانتصاره بهدفين دون رد عن طريق زياش، ونورود بالخطأ في مرمى فريقه.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

16:30 توقيت غرينتش.

17:30 توقيت الجزائر، والمغرب، وتونس.

18:30 توقيت مصر، وليبيا.

19:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، سوريا، والأردن.

20:30 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة السيتي وتشيلسي