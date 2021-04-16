الدوري الأوروبي: الفرق المترشحة الى نصف النهائي

أقيمت مساء أمس الخميس مباريات اياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم وأسفرت عن النتائج التالية: سلافيا براج التشيكي 0-4 أرسنال الإنجليزي (الذهاب 1-1) مانشستر يونايتد 2-0 غرناطة الإسباني (الذهاب 2-0)

روما الإيطالي 1-1 أياكس الهولندي (الذهاب 2-1)

فياريال الإسباني 2-1 دينامو زغرب الكرواتي (الذهاب 1-0) الفرق المترشحة: أرسنال ، روما ، مانشستر يونايتد ، فياريال

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