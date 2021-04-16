نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو يوم السبت 17/4 نهائي كأس ملك أسبانيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو القادمة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، وستكون المباراة النهائية والتي سيفوز بها سيحصل على لقب كأس ملك إسبانيا 2021، تابع معنا لتتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها في موقعكم المفضل موقع ثقفني.

موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو

سيقام نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 بين برشلونة وأتليتك بلباو في يوم السبت الموافق 17 إبريل 2021، وستقام المباراة في المواعيد التالية:

الساعة السابعة والنصف 7:30 مساء بتوقيت غرينيتش.

الساعة التاسعة والنصف 9:30 مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان.

الساعة العاشرة والنصف 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة العاشرة والنصف 10:30 مساء بتوقيت الدوحة.

الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 مساء بتوقيت أبو ظبي.

الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

الساعة العاشرة والنصف 10:30 مساء بتوقيت العراق والبحرين وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2021

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية، والنهائي لن يذاع على أي قناة عربية حتى الآن حتى على قنوات بي إن سبورتس Bein Sports، ولكنها ستقام في قنوات عالمية كالآتي:

قناة موفي ستار Movie Star الإسبانية.

قناة دازن الإيطالية.

قناة يورو سبوت Euro Sport.

قناة Eleven Sport.

نتيجة مباراة برشلونة وأتليتك بلباو

وقد تأهل نادي برشلونة من الدور النصف النهائي من كأس الملك على حساب نادي إشبيلية بعد أن قام بعمل ريمونتادا حيث فاز برشلونة في مباراة العودة 0-3 بعد أن كان خاسرا في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2، ليتأهل برشلونة بنتيجة إجمالية 2-3 على حساب نادي إشبيلية، وقد تأهل نادي أتليتك بلباو على حساب نادي ليفانتي بصعوبة، حيث تأهل أتليتك بلباو بنتيجة إجمالية 1-3.

ويعتبر نهائي برشلونة وأتليلتك بلباو هو ثاني نهائي لهما هذه السنة، حيث تواجه الفريقان في نهائي السوبر الإسباني شهر يناير الماضي، والتي فاز بها أتليلتك بلباو بالبطولة على حساب برشلونة بنتيجة 1-3، وستعتبر هذه المباراة فرصة لبرشلونة لأخذ ثأره عن المباراة الماضية، سيكون برشلونة عليه ضغط للفوز في المباراة القادمة لإرضاء جماهيره بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا هذا العام من دور ال16 على يد باريس سان جيرمان.