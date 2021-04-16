موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو القادمة السبت في نهائي كاس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستضيف ملعب “لاكارتوخا” أحداث اللقاء المرتقب، حيث يلتقي برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كاس ملك إسبانيا، مباراة يسعى من خلالها البارسا للثأر من هزيمته أمام أتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني، يدخل برشلونة اللقاء على أمل الفوز وتحقيق أول بطولة له هذا الموسم، بعد خروجه من دوري الأبطال والسوبر الإسباني خالي الوفاض، ويسعى المدير الفني للبرسا رونالد كومان نحو الفوز بالمباراة وتحقيق البطولة الغالية، وعلى الجانب الآخر يريد أتلتيك بيلباو مواصلة عروضه القوية، وتحقيق البطولة الغالية خصوصاً أمام العملاق الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة مساء غدٍ السبت، الموافق 16 أبريل 2021 على ملعب لا كارتوخا، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:30:- الساعة السابعة ونصف بتوقيت “جرينتش”.

20:30:- الساعة الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:30:- الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:30:- الساعة العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

32:30:- الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى:- تيرشتيجن.

خط الدفاع:- بيكيه – لونجليه – دي يونج.

خط الوسط:- جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – جريزمان – بيدري – ديست.

خط الهجوم:- ميسي – ديمبيلي.

تشكيل أتلتيك بلباو المتوقع

حراسة المرمى:- أوناي سيمون.

خط الدفاع:- أوسكار دي ماركوس، أوناي نونيز، ليكوي، مارتينيز.

خط الوسط:- بيرنجوير، أوناي فينسيدور، إيكر مونياين، داني جارسيا.

خط الهجوم:- راؤول جارسيا، ويليامز.

القنوات الناقلة

لم تحصل أي قناة عربية رياضية حقوق بث نهائي كاس ملك إسبانيا، وسوف تنقل المباراة على القنوات الآتية:

Match Football 1.

Premier Sports 1 HD.

بطاقة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو