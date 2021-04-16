موعد مباراة القوة الجوية وباختاكور اليوم والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة دوري أبطال آسيا

مباراة القوة الجوية العراقي ضد باختاكور الأوزبكي تقام اليوم السبت الموافق 17 أبريل 2021 في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تشهد مباراة أخرى قوية في نفس الجولة تجمع فريق الشارقة الإماراتي ضد فريق تركتور سازي الإيراني في مجموعة قوية يتصدر فريق الشارقة جدول ترتيبها بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى التي أقيمت منذ عدة أيام، حيث تستضيف مدينة الشارقة بالإمارات مباريات تلك المجموعة، وسينطلق موعد مباراة القوة الجوية وباختاكور اليوم في السادسة مساءا بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

القوة الجوية ضد باختاكور في مباراة قوية يأمل فيها الفريق العراقي تحقيق أولى انتصاراته في مرحلة المجموعات، وتناسي الخسارة التي ألمت به في الجولة الماضية التي التقى فيها مع أصحاب الأرض فريق الشارقة الذي انتصر بهدف دون رد تكفل اللاعب خالد باوزير بتسجيله بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي شهدت طرد للاعب القوة الجوية طارق همام ليغيب عن مباراة اليوم ضد باختاكور، بينما مهاجم الفريق أيمن حسين سيكون جاهزا للمباراة بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به بعد الكدمة التي تلقاها في وجهه عقب اصطدامه بلاعب من فريق الشارقة في المباراة الماضية.

فريق باختاكور الأوزبكي لن يكون خصما سهلا بالمرة لفريق القوة الجوية، حيث سيأمل هو الآخر في تحقيق أولى انتصاراته في مرحلة المجموعات بعد تعادله في الجولة الماضية ضد تركتور سازي الإيراني بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة قوية انتهى الشوط الأول منها بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن الفريق الإيراني من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 53، و 56 عن طريق ديجاكاه “من ركلة جزاء”، ومحمد عباس زاده، قبل أن يسجل باختاكور ثلاثة أهداف عن طريق سيران، موخدينوف، وإيركدينوف ليتقدة بثلاثية فشل في الحفاظ عليها بعد أن أدرك تركتور التعادل عن طريق محمد زاده من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق.

ترتيب مجموعة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة القوة الجوية وباختاكور اليوم

18:00 توقيت العراق، مكة المكرمة، وتركيا.

19:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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