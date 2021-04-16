موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي القادمة السبت في نصف نهائي كاس الاتحاد والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، تنطلق غداً مباراة من العيار الثقيل، مباراة تجمع بين الكبيرين تشيلسي ومانشستر سيتي، وذلك في نصف نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي، ويحتضن اللقاء المنتظر ملعب ويمبلي، تسعى كتيبة جوارديولا نحو اقتناص الفوز وتأكيد زعامته للكرة الإنجليزية هذا الموسم، وتحقيق بطولة غالية تضاف في سجلات النادي الكبير ومدربه الرائع جوارديولا، بطولة تؤكد صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وعلى الجانب الآخر يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية هذا الموسم، فبعد أن تولى تدريب تشيلسي المدرب توماس توخيل بدلاً من لامبارد والفريق يقدم مباريات قوية وممتعة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة مساء غدٍ السبت، الموافق 17 أبريل على ملعب “ويمبلي”، وذلك في التوقيتات التالية:

16:30:- الساعة الرابعة ونصف حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

17:30:- الساعة الخامسة ونصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

19:30:- الساعة السابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

20:30:- الساعة الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى:- ميندي.

خط الدفاع:- أزبليكويتا، تياجو سيلفا، بين تشيلويل، كيرت زوما.

خط الوسط:- ماتيو كوفاسيتش، نجولو كانتي، ماونت.

خط الهجوم:- كاي هافرتز، تيمو فيرنر، أولفييه جيرو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى:- إيدرسون.

خط الدفاع:- جواو كانسيلو، كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز.

خط الوسط:- فرناندو لويس، دي بروين، رودري هيرنانديز، جوندوجان.

خط الهجوم:- رحيم ستيرلنج، فيل فودين.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات بطولة كاس الاتحاد الإنجليزي، في شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports Connect.

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي