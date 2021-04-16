موعد مباراة النصر والسد اليوم والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا

يستضيف ستاد مدينة الملك سعود الرياضية مباراة النصر السعودي ضد السد القطري اليوم السبت الموافق 17 أبريل 2021 في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا التي تشهد العديد من المباريات القوية منها مباراة الوحدات الأردني ضد فولاد خوزستان الإيراني في نفس المجموعة التي ستشهد إقامة موعد مباراة النصر والسد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى كلا من السد والنصر لتحقيق أولى انتصاراتهم في مرحلة المجموعات التي شهد انتهاء مباريات الجولة الأولى بالتعادل ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

النصر ضد السد في مباراة قوية يأمل فيها العالمي تحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه أمام الفريق القطري الموسم الماضي حين التقيا في مرحلة المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب بينهما في السعودية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سجلهما كلا من عبد الرزاق حمد الله، وعبد الرحمن العبيد للنصر، بينما سجل بغداد بونجاح، وحسن الهيدوس هدفي السد الذي اكتفى هو الآخر بالتعادل ضد النصر إيابا على ملعبه بهدف لكل فريق سجله بونجاح للفريق القطري، بينما سجل خالد الغنام هدف العالمي الساعي لتحقيق الفوز الأول له في مرحلة المجموعات التي بدأ مشواره بها بملاقاة الوحدات الأردني في الجولة الأولى واكتفى بالتعادل السلبي ليحصل على نقطة وحيدة من المباراة، ويواصل الابتعاد عن مسار الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بعد الخسارة ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد ليودع البطولة، ثم الخسارة في الدوري السعودي ضد ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فريق السد لن يكون خصما سهلا للفريق النصراوي قدفي ظل سعيه لتحقيق أولى انتصاراته هو الآخر في البطولة التي بدأ مشواره بها بملاقاة فريق فولاد خوزستان الإيراني في الجولة الأولى، وحقق تعادل بشق الأنفس بهدف لكل فريق، حيث تقدم الفريق الإيراني أولا بهدف عن طريق لوسيانو بيريرا في الدقيقة 63 قبل أن يدرك السد التعادل بهدف سجله خوخي بوعلام قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة وحيدة ليقتنص لفريقه نقطة هامة.

ترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر والسد اليوم

9:00 توقيت مكة المكرمة، قطر، والأردن.

10:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة مجانا لمباراة النصر ضد السد