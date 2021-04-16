موعد مباراة برشلونة واتليتك بيلباو والقنوات المجانية الناقلة لنهائي الكأس

موعد مباراة برشلونة واتليتك بيلباو والقنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس ملك أسبانيا، ضمن اهم المباريات التي تلقي متابعة الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، حيث يمتلك فريق برشلونة قبل المباراة 30 بطولة من كأس ملك أسبانيا فيما يمتلك فريق أتليتك بيلباو 23 بطولة، ويبحث فريق برشلونة عن طريق مدربه الهولندي رونالد كومان تفادي الهزيمة ورد الاعتبار ولا سيما بعد هزيمة فريقة من أتليتك بيلباو في مباراة السوبر الأسباني في مطلع العام الجاري، كما يبحث المدير الفني لفريق برشلونة عن لقبة الأول مع الفريق ولا سيما بعدما عجز عن تحقيق أي بطولة هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة واتليتك بيلباو في نهائي كأس ملك أسبانيا

تقام المباراة اليوم السبت الموافق 17 من شهر أبريل 2021 والتي يسعى كلا الفريقين الفوز بالمباراة والحصول علي البطولة حيث تقام المباراة علي ملعب (لا كاروخا) في مدينة إشبيلية الأسبانية، يبحث فريق أتليتك بيلباو من تحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات التي تم خلال الفترة الأخيرة وحصوله علي البطولة الثانية له هذا الموسم بعد أن حقق بطولة السوبر، وتعوض خسارته مباراة في الكأس للموسم الماضي أمام فريق ريال سوسيداد.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتليتك بيلباو

يواجهه فريق برشلونة الأسباني نظيره فريق أتليتك بيلباو للمرة الرابعة في المباراة النهائية من مباراة كأس ملك أسبانيا، ولم يتم إذاعة المباراة علي قنوات Bien SPORTS كما يتوقع البعض ولكن تنقل المباراة علي القنوات التالية:

قناة premier sports hd

قناة Match TV/ HD المفتوحة.

قناة L Equipe TV الفرنسية.

توقيت مباراة برشلونة واتليتك بيلباو