نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الجديد علي النايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ، نقدم لكم قناة من أشهر القنوات الرياضية التي تتمتع بالقدرة علي بث مباريات كرة القدم، ويمكنك من خلالها متابعة مباريات الدوري، فضلاً عن البرامج والتحليلات الرياضية التي تقدمها، ويبحث الكثير من جماهير ومحبين كورة القدم عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد علي النايل سات ،On Time Sport 2021 وأهم المباريات التي تقوم بتقديمها قناه أون تايم سبورت.



تردد قناة اون تايم سبورت الجديد

قامت قناة أون تايم سبورت بعمل التعديلات علي التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي النايل سات، فأصبح يمكنك مشاهدة قناة أون تايم سبورت عبر ضبط تردد قناة On Time Sport علي الإعدادات التالية:

تردد :10853.

معدل ترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح :5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت علي الأرضي

يمكنك تثبيت قناة أون تايم سبورت الأرضي حتى تتمكن من مشاهدة جميع المباريات إذا كنت لا تمتلك ريسيفر أو لديك مشكلة معه علي تردد قناة On Time Sports الآتي : HUF 32، يمكنك بعدها متابعة المباريات بعد ضبط الإشارة علي تردد قناة أون تايم سبورت الجديد.

إليك معلومات عن نصف نهائي دوري ابطال اوروبا موعد المباريات والفرق المتأهلة في مقالتنا السابقة.

برامج قناة On Time Sports

تقوم قناة اون تايم سبورت بتقديم العديد من البرامج الرياضية إلي جانب بث مباريات الدوري المصري، ومباريات كأس مصر، و كأس السوبر المصري، و مباريات دوري أبطال أفريقيا، والمباريات الودية للمنتخب المصري، وإلي جانب مباريات كرة القدم تقوم أيضاً بعرض مباريات دوري كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وبرامج رياضية مع أكبر الإعلاميين أبرزهم التالي :

برنامج “ملعب أون تايم” مع الكابت سيف زاهر، ويعرض طوال أيام الأسبوع، في تمام الساعة الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل.

برنامج “اقر وأعترف” مع الكابتن أحمد شوبير، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

برنامج” ملاعب الأبطال” مع الإعلامية ميرهان عمرو، طوال أيام الأسبوع، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

برنامج “جمهور التالتة” مع الكابتن ابراهيم فايق، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

برنامج “بي اون تايم “مع الإعلامي كريم خطاب، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

قدمنا تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة علي النايل سات، وبذلك قد نكون قدمنا مقالة هامة عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد.