لايبزيغ يتعثر أمام هوفنهايم
عرقل هوفنهايم مضيفه لايبزيغ بعدما فرض عليه التعادل السلبي يوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وحصد لايبزيغ نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب، كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر. وكان التعادل في مباراة اليوم هو السابع للايبزيغ خلال الموسم مقابل 18 انتصارا وأربع هزائم.
ويمكن لبايرن ميونخ تعزيز موقعه في الصدارة والتقدم خطوة كبيرة نحو الحفاظ على اللقب عبر مباراته المقررة غدا السبت أمام مضيفه فولفسبورغ في المرحلة نفسها.
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