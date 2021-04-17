نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أسيا 2021 لمتابعة فريقك المفضل في المقال التالي
القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أسيا 2021، يبحث محبي كرة القدم العربية والأسيوية، عن معرفة ما هي هذه القنوات، حتى يتمكنوا من متابعة ناديهم المفضل، والبحث الزائد عن هذه القنوات عبر محرك البحث جوجل، جاء نتيجة لأنه لم تحصل أي قناة عربية رياضية معروفة ومشهورة، حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا هذا الموسم 2021، ولأنه يتواجد بالبطولة العديد من الفرق العربية المشاركة في البطولة، ازداد البحث من محبي ومشجعي هذه الفرق، الراغبين في متابعة فريقهم المفضل، في معرفة القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة، ويبحثون كذلك عن تردد هذه القنوات، لذلك وفي هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، نقدم لكم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة للمباريات.
القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أسيا 2021
أعلنت العديد من القنوات نقلها لبطولة دوري أبطال أسيا هذا الموسم 2021، لذلك يبحث الكثير من محبي الساحرة المستديرة كرة القدم، عن ما هي هذه القنوات لكي يستطيعوا متابعة فريقهم المفضل، وهذه القنوات هي كالتالي.
- منصة GSA live الإلكترونية.
- قناة Spor Smart 2 HD التركية.
- Sport 2 Ukraine.
جدول مباريات السبت في دوري أبطال أسيا
يشارك العديد من الفرق العربية في بطولة دوري أبطال أسيا، وهذه الفرق هي الوحدة الإماراتي، والقوة الجوية العراقي، والريان القطري، والسد القطري، والنصر السعودي، والوحدات الأردني، والشارقة الإماراتي، وفيما يلي جدول مباريات هذه الفرق اليوم السبت 17 أبريل 2021.
- الوحدة الإماراتي – جوا الهند – تقام المباراة الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة السادسة ونصف بتوقيت الإمارات.
- القوة الجوية العراقي – باختور الباكستاني – تقام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.
- الريان القطري – بيرسيبوليس الإيراني – الساعة الثامنة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.
- تركتور سازي تبريز – الشارقة الإماراتي – الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.
- النصر السعودي – السد القطري – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
- فولاد خوزستان – الوحدات – الساعة الثامنة بتوقيت الأردن.
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