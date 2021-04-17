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عمر شويل - جدة أكثر من 6 غيابات لريال مدريد أمام خيتافي ضمن مباريات الدوري الأسباني وموعد المباراة، ينتظر الكثير من عشاق البطل الأسباني ريال مدريد مباراته المقبلة أمام خيتافي ضمن مباريات الدرجة الأولى للدوري الأسباني، وذلك بعد تجاوزه لعقبة ليفربول وصعوده إلى نصف نهائي بطولة أبطال أوروبا حيث إنتهت مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الأسباني ريال مدريد على حساب ليفربول وفي مساء الأربعاء الماضي إنتهت المباراة بالتعادل السلبي لكلا الفريقين ليودع ليفربول البطولة، وعلى الصعيد الأخر نتناول اليوم غيابات ريال مدريد لمباراته المقبلة أمام خيتافي ضمن مباريات الدوري الأسباني كما نتناول موعد المباراة في العديد من الدول العربية.

أكثر من 6 غيابات لريال مدريد أمام خيتافي

نظراً للضغط الشديد الذي يعانيه لاعبي ريال مدريد وذلك بسبب خوض ثلاثة مباريات خلال العشرة أيام الماضية، ومباريات مع أكثر أندية العالم شهرة وصعوبة بداية مع الأسباني برشلونة ضمن مباريات الدوري الأسباني لتنتهي بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح ريال مدريد بالإضافة إلى مباراة ليفربول كما ذكرنا، لذا فإن هناك الكثير من الغيابات التي يعاني منها الفريق في مباراته المقبلة أمام خيتافي بداية من المدافعان الفرنسي رافاييل فاران و الإسباني سيرجيو راموس و اللذان مازالا يعانيان المرض.

كما يفتقد ريال مدريد خدمات المدافع الأسباني ناتشو نظراً لتعرضه للإيقاف بعد حصوله على الكارت الأصفر الثالث، بالإَضافة إلى البرازيلي كاسيميرو والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي لصالح ريال مدريد بعد تعرضه للطرد في مباراة برشلونة الماضية ضمن مباريات الدوري الأسباني، وقد تم مواصلة تدريب الثلاثي بنزيما، كروس و فالفيردي للإلتحاق بمباراة الفريق أمام خيتافي.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

ضمن مباريات الدوري الأسباني الدرجة الأولى فإن ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ينتظر في تمام التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة سوريا بالإضافة إلى دولة الكويت وذلك من مساء الأحد 18 أبريل، والحادية عشر مساءاً بتوقيت الإمارات المتحدة وإذا كنت من سكان دولة تونس والجزائر فإن المباراة المنتظرة لريال مدريد أمام خيتافي يتم إذاعتها في تمام الثامنة مساءاً، و دول المغرب العربي في تمام السابعة مساءاً.