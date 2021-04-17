نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتليتك بلباو بجودة HD نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتليلتك بلباو، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لنهائي كأس ملك إسبانيا 2021، والتي ستكون بين النادي الكاتلوني برشلونة ونادي أتليلتك بلباو، وخاصة أن القناة لن تنقل على أي قناة من قنوات Bein Sports حيث لم تستطع القناة القطرية الحصول على حقوق بث المباراة، ولكن لا تقلق عزيزي المتابع، فإن هناك العديد من القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة بجودة عالية.

موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو

ستقام المباراة اليوم السبت 17/4/2021، وستقام المباراة في ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية، وستقام المبارة في المواعيد التالية:

الساعة التاسعة والنصف مساء 9:30 بتوقيت مصر.

الساعة العاشرة والنصف مساء 10:30 بتوقيت السعودية وقطر والعراق والبحرين.

الساعة الحادية عشر والنصف 11:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساء بتوقيت دول المغرب العربي.

الساعة السابعة والنصف 7:30 مساء بتوقيت موريتانيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس إسبانيا 2021

ومن حسن الحظ فإن القنوات التي ستنقل المباراة اليوم قنوات مفتوحة وهي:

قناة Match TV

وهي قناة روسية وترددها كالآتي:

القمر الصناعي: Yamal 102.

التردد: 11471.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

معدل الترميز: 11160.

معدل التصحيح: 2/3.

قناة Telecinco

وهي قناة إسبانية مفتوحة، وستنقل المباراة بين برشلونة وأتليتك بلباو بجودة HD وترددها كالآتي:

القمر الصناعي: Astra.

التردد: 10906.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

معدل الترميز: 22000.

التصحيح: 3/4.

مباراة برشلونة وأتليتك بلباو كأس الملك الإسبانية

وستقام المباراة بين الناديين بعد تأهل برشلونة على حساب إشبيلية الإسبانية بنتيجة إجمالي 2-3، وهذا بعد أن قام برشلونة بعمل ريمونتادا في مباراة الإياب على ملعبه حيث فاز بنتيجة 0-3 بعد أن كان خاسرا في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2.

وقد تأهل نادي أتليلتك بلباو بصعوبة على حساب نادي ليفانتي بنتيجة إجمالية 1-3، ويبحث أتليلتك بلباو عن الفوز في المباراة القادمة ليفوز بالبطولة الثانية له هذا العام، بعد أن فاز على برشلونة يناير الماضي في كأس السوبر الإسباني.

هذا كان مقالنا عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس ملك إسبانيا بين النادي الكاتلوني وأتليتك بلباو، نتمنى ان يكون قد نال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في تركها لنا في خانة التعليقات، دمتم في أمان الله.