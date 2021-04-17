موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الأسباني الذي يشهد مباريات أخرى قوية في نفس الجولة تجمع في أهمها فريق ريال مدريد خارج ملعبه ضد خيتافي، حيث تستمر المنافسة بين الريال وأتلتيكو ومعاهم برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الأسباني، حيث يتواجد أتلتيكو حاليا في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن الميرنجي، ويأمل رفاق سيميوني في الحفاظ على ذلك الفارق، والحفاظ على الصدارة بتكرار انتصاره ضد إيبار كما كان الحال في المباراة التي جمعتهما ذهابا في الجولة الثانية عشر، وانتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدفين عن طريق لويس سواريز مقابل هدف سجله ديمتروفيتش، وينطلق موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار اليوم في الخامسة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد ضد إيبار في مباراة قوية يأمل فيها الهنود الحمر تحقيق فوز يعود به إلى مسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن ذلك المسار في الجولتين الماضيتين، بخسارته ضد الفريق الأندلسي إشبيلية خارج ملعبه في الجولة قبل الماضية بهدف دون رد سجله أكونيا، قبل تعادله خارج الديار في الجولة الماضية ضد فريق ريال بيتيس بهدف لكل فريق في مباراة قوية افتتح فيها كاراسكو النتيجة مبكرا لأتلتيكو بعد خمس دقائق من انطلاقها، قبل أن يتكن كرستيان تيو من معادلة النتيجة في الدقيقة 20، واستمرت النتيجة على ذلك الحال حتى نهاية المباراة، ليواصل رفاق سيميوني نزيف النقاط بفقدانه خمس نقاط في آخر مبارتين.

أتلتيكو يدخل مباراته ضد إيبار ممتلكا في رصيده 67 نقطة جمعها من خوض 30 مباراة، تمكن فيها من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر ثلاث، والفريق يعاني مؤخرا من سوء النتائج محققا انتصار وحيد فقط في خمس مباريات خاضها في الدوري الأسباني، ودوري الأبطال الذي ودعه أمام تشيلسي الإنجليزي، ويأمل الفريق في تعميق جراح إيبار المتواجد حاليا في ذيل ترتيب الليغا محققا أربع انتصارات فقط في 30 مباراة خاضها.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار اليوم

الأحد 18 أبريل 2021.

4:15 توقيت مصر، وليبيا.

5:15 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الأردن، وسوريا.

6:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وايبار