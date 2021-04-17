نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والتشكيلة المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي هي كل ما يبحث عنه الجماهير في الفترة الحالية، والتي من المنتظر إقامتها اليوم السبت الموافق 17 أبريل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في الدو النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المنتظر أن يتواجه كل من الفائز من مباراة الليلة الفائز من المباراة بين ليستر سيتي وساوثهامبتون، والتي من المنتظر أن تقام غداً يوم الأحد، حتى يتاجه كل منهما في الدور النهائي من البطولة على لقب بطل الاتحاد.

القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

هناك العديد من القنوات المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، والتي سوف تقام الليلة على أرض ملعب ويمبلي في لندن، ومن الجدير بالذكر أن اللقاء الأخير بين الفريقين كان قد انتهى بفوز الفريق السماوي على نظيره بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من الجدير بالذكر أن مباراة اليوم سوف يتم إذاعتها على الوكيل الحصري الناقل للمباريات وهي قناة بي ان سبورت اتش دي الإنجليزية الأولى، على أن يكون هناك العديد من القنوات الأخرى التي تقوم بنقل المباراة، ومن بينهم BBC الأولى، وماتش فوتبول الأولى.

معلومات حول تشيلسي ومانشستر سيتي

يذكر أن اللقاء المميز بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي سوف يتكرر مرة أخرى في الشهر القادم، فمن المنتظر أن يتواجه الفريقين مرة ثانية في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة 35 منه، والتي من المحدد أن تقام في يوم 8 من شهر يوليو القادم، على أن تكون التشكيلة المتوقعة في مباراة الليلة كما يلي:

تشكيلة تشيلسي: أزبليكويتا، ميندي، روديجر، زوما، جورجينيو، هودسون، ماونت، شيلويل، هافيرتز، بولسيتش.

تشكيلة مانشستر سيتي: وكر، ستيفن، ستونز، دياس، رودري، كانسيلو، دي بروين، ستيرلينج، جوندوجان، سيلفا، فودين.