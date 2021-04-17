موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق أجمك الأوزبكي ضد فريق استقلال دوشنبة الطاجيكستاني في مجموعة تتساوى فيها الفرق الأربع في رصيد النقاط البالغ نقطة وحيدة، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بالتعادل، ويأمل كلا من الهلال وشباب الأهلي في تحقيق أولى انتصاراتهم في مرحلة المجموعات في مجموعة ستشهد منافسة كبيرة على المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر، وسينطلق موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد شباب الاهلي في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم مواصلة تفوقه ضد الفريق الإماراتي الذي التقى مع الزعيم في 11 مباراة من قبل حقق فيها الفريق الإماراتي انتصارين، وتعادلا في أربع مباريات، وحقق الهلال الفوز في خمس مباريات آخرها المباراة التي جمعتهما في دوري الأبطال الموسم الماضي في مرحلة المجموعات، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين سجلهما جوميز مقابل هدف وحيد سجله يوسف جابر، بينما مباراة الإياب في نفس المرحلة تم إلغاؤها، واحتساب نتيجتها بفوز الفريق الإماراتي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لفريق الهلال في عدد اللاعبين اللازمين لخوض المباراة بسبب معظم لاعبيه وقتها بفيروس كورونا المستجد ليعتبر الفريق منسحبا من البطولة ويتم إلغاء كافة نتائجه رغم تمكنه وقتها من حسم تخطي دور المجموعات بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة ضد شباب الأهلي.

الهلال يأمل في تحقيق الفوز الأول له في البطولة بعدما اكتفى بالتعادل في الجولة الأولى ضد أجمك الأوزبكي بهدفين لكل فريق سجلهما للزعيم كلا من رحمنوف “هدف عكسي”، ولوسيانو فييتو بينما سجل هدفا أجمك كلا من بولفونوف، وشاخميدوف، بينما فريق شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى التقى مع فريق استقلال دوشنبه وتعادل سلبيا.

جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، والأدرن.

11:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي GSA live