كأس ملك إسبانيا 2021: موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة لها

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محمد سياف - ابو ظبي - على ملعب لا كارتوخا سوف تقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 والتي سوف تجمع كل من فريق نادي برشلونة وأتلتيك بيلباو، إذن عبر موقع فايف مصر سوف نتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

اليوم السبت، وضمن نهائي كأس إسبانيا لهذا العام 2021 سوف تكون على ملعب لا كارتوخا، مباراة مثيرة جدا وهامة طرفيها كل من فريق برشلونة وأتلتيك بيلباو، حيث يسعى نادي برشلونة الإسباني بالفوز باللقب الأول له هذا الموسم الصعب وعدم الخروج خالي الألقاب، والثأر للهزيمة التي تعرض لها على يد فريق أتلتيك بيلباو في يناير الماضي برسم بطولة السوبر الإسباني.

نادي أتلتيك بيلباو يسعى أيضًا للتعويض خسارته أما ريال سوسييداد الموسم الماضي للقب الكأس، ويسعى للمواصلة الانتفاضة المحققة في الفترة الأخيرة، تحقيق اللقب الثاني له في هذا الموسم الصعب.

وفي التقرير التالي، سوف نسعى للتعرف على موعد المباراة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، التي تلعب ضمن نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم 2021.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تم تحديد موعد مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو والتي تلعب في إطار نهائي كأس ملك إسبانيا 2021، يوم السبت السابع عشر من أبريل 2021، على ملعب إشبيلية لا كارتوخا، وتم تحديد موعد انطلاق المباراة على الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

هذا العام 2021 لا توجد أي قناة من القنوات العربية حصلت على حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا حتي الآن.