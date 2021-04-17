تعادل الأهلي والزمالك ليتأجل حسم بطل الدوري المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت مباراة كرة اليد بين الأهلي والزمالك بالتعادل 28-28، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد.

غاب عن نادي الأهلي اللاعب محمد عصام الطيار بينما غاب عن نادي الزمالك كلا اللاعبين حسن قداح ومحمد رمضان.

مخلص مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد

عرفت المباراة سيطرة مطلقة لنادي الزمالك خلال الشوط الأول، حيث وصل الفارق في النتيجة إلي ستة أهداف، وسط تألق دفاع الأهلي والحارس، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول انقلبت موازين المباراة ليقلص نادي الأهلي النتيجة إلى 2 نقطة في ظل تألق حارسه عبد الرحمن طه وينتهي الشوط الأول بنتيجة 16-13.

مع بداية الشوط الثاني من المباراة، استطاع النادي الأهلي فرض سيطرته وتقدم في النتيجة 21-20 على غريمه الزمالك، لكن استطاع الفريق الزملكاوي الإستفاقة مجددا وقلب النتيجة لصالحه 24-22 بعد مرور حوالي خمسة وأربعون دقيقة من المباراة.

رغم النقص العددي استطاع المارد الأحمر التقدم بنتيجة 26-24 في ظل تألق حارس مرماه عبد الرحمن طه، لكن الزمالك لم يفقد الأمل وعدل النتيجة 26-26، لتنتهي المباراة المثيرة في الأخير بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 28-28.

قبل هذا التعادل المثير بين نادي الأهلي والزمالك يتقاسم الفريقين جدول الترتيب الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد برصيد 40 نقطة لكل منهما، وبذلك سوف يتأجل حسم اللقب والإعلان عن بطل دوري المحترفين إلى المباراة الفاصلة وفقا للوائح المسابقة التي سوف تجمع الفريقين كما هو معلن عنها يوم الإثنين المقبل 19 أبريل 2021 على الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.