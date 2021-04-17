موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم في نهائي كأس الملك أسبانيا // القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك أسبانيا الليلة، من أهم المواعيد ومن أكثرها بحثاً عبر محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت، وتقام المباراة الليلة على ملعب “لاكارتوخا” في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والمباراة ليست منقولة على قنوات بي إن القطرية ولا أي قناة عربية، يمكن لمحبي البرسا متابعتها على القنوات الأوروبية التي سنقدمها لكم داخل المقال، يدخل برشلونة اللقاء وهدفه الفوز باللقب الأول له هذا الموسم والأول تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، وكذالك الثأر من أتلتيك بيلباو الذي أنتزع منه لقب السوبر الإسباني مطلع العام الحالي، ويمر البارسا بفترة صعبه خاصة بعد الخسارة في الدوري من غريمه التقليدي فريق ريال مدريد الإسباني في الدوري، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق برشلونة اليوم أمام يبلباو

التشكيل المتوقع لبرشلونة الليلة

حراسة المرمى “تيرشتيجن”.

خط الدفاع ” بيكيه، دي يونج، لونجليه”.

خط الوسط “جوردي ألبا، سيرجيو بوسكتيس، بيدري، جريزمان، ديست”.

خط الهجوم “ليونيل ميسي، ديمبيلي”.

أما فريق أتلتيك بيلباو فهو في أفضل مستوياته هذا العام وفاز باللقب كأس السوبر على برشلونة في يناير الماضي، ويأمل في تكرار نتيجة السوبر والفوز بكأس ملك أسبانيا لتكون ثاني بطوله له هذا الموسم، وعلى حساب برشلونة أيضاً وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك أسبانيا أمام برشلونة.

التشكيل المتوقع لفريق أتلتيك بيلباو الليلة

حراسة المرمى ” أوناي سيمون”.

خط الدفاع ” أوسكار دي ماركوس، ليكوي، أوناي نونيز، مارتينيز”.

خط الوسط ” لويس جارسيا، إيكر مونياين، بيرنجوير، بيرنجوير”.

خط الهجوم ” راؤول جارسيا، وليامز”.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة

تلعب المباراة الليلة بين البارسا وبلباو في نهائي كأس الملك، في تمام الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة، 23.30 بتوقيت الإمارات وسوف تنقل المباراة على قناة PREMIER SPORTS HD 1.، سوف تكون المباراة متاحة على أكثر من منصة على الإنترنت، يمكن متابعتها من خلالها وكانت القنوات الرياضية السعودية قد حصلت على حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني، ومن المتوقع أن تقدم عرض لنقل مباريات