في دورة مونتي كارلو: روبليف يطيح بنادال ويتأهل مع تسيتسيباس إلى نصف النهائي

في الرياضة 17 أبريل,2021

موناكو – أ.ف.ب: أطاح الروسي أندري روبليف المصنف سادساً بالإسباني رافايل نادال الثالث وبطل دورة مونتي كارلو في 11 مناسبة، وتأهل الى نصف نهائي ثانية دورات الألف نقطة للماسترز بصحبة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع بالفوز عليه 6-2 و4-6 و6-2.

وبعدما خسر مواجهتيه السابقتين مع الإسباني عامي 2017 في ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز و2020 في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية، نجح روبليف في السيطرة على مواجهته مع بطل مونتي كارلو 11 مرة، حارماً إياه من بلوغ دور الأربعة للمرة الـ75 في دورات الألف نقطة للماسترز التي أحرز فيها ابن الـ34 عاماً 35 لقباً من أصل 51 مباراة نهائية.

وقال نادال “يحزنني دائماً أن أخسر هنا. فوت علي فرصة لبدء موسم الملاعب الترابية بالطريقة الصحيحة. لكن هكذا هي الأمور. الوقت ليس مناسباً للتذمر. الأمر الوحيد الذي بإمكاني فعله هو الذهاب الى برشلونة (حيث يلعب الأسبوع المقبل) ومواصلة التمارين، أن أحاول إصلاح الأمور التي لم تُفلح”.

ورغم انتهاء مسعاه بإحراز لقبه الثاني عشر في مونتي كارلو، يبدو نادال مرشحاً للقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس المقررة في يونيو والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع غريمه السويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

ويعتبر إقصاء نادال وبلوغ نصف نهائي مونتي كارلو إنجازا لروبليف، إذ لم يسبق للروسي البالغ 23 عاماً الذي كان أكثر اللاعبين ألقاباً في 2020 (خمسة) والفائز هذا الموسم بدورة روتردام، أن ذهب الى أبعد من الدور الثالث في دورة الإمارة من أصل ثلاث مشاركات سابقة في القرعة الرئيسية.

ورأى روبليف أنه بالنسبة لنادال الذي كان يخوض مشاركته الثانية فقط هذا الموسم بعد بطولة أستراليا حيث انتهى مشواره عند ربع النهائي أيضا على يد تسيتسيباس، فالأمر “صعب جداً أن تلعب تحت هذا الضغط الهائل الناجم عن ضرورة الفوز على الدوام”.

وتابع “أشعر بالذهول لرؤية المستوى الذي يلعب به رغم هذا الضغط. الأمر أسهل بكثير أن تلعب من دون أي شيء لتخسره”.

ويأمل روبليف أن يكون أكثر توفيقاً من مشاركته في دورة ميامي الألف نقطة للماسترز حيث انتهى مشواره في الثالث من الشهر الحالي عند دور الأربعة على يد البولندي هوبرت هوركاش الفائز لاحقاً باللقب، وذلك من أجل بلوغ النهائي الأول له في دورات الألف نقطة للماسترز.

وبعدما كان بطل الدورة لفترة عامين نتيجة الغائها في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، تنازل الإيطالي فابيو فونييني الخامس عشر عن اللقب بخسارته أمام النروجي كاسبر رود 4-6 و3-6 بعد مباراة استغرقت ساعة و37 دقيقة.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها ابن الـ22 عاما دور الأربعة في إحدى دورات الألف نقطة للماسترز بعد العام الماضي في روما حين انتهى مشواره على يد ديوكوفيتش الفائز لاحقاً باللقب.

ويخوض النروجي الشاب دورة مونتي كارلو للمرة الثانية في مسيرته، والأولى تعود الى عام 2017 حين انتهى مشواره عند الدور الأول.

وسيكون الاختبار التالي شاقاً جداً إذ سيلتقي روبليف الذي خرج منتصراً من المواجهات الثلاث السابقة بين اللاعبين، آخرها هذا العام في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.