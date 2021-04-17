منتخبنا الوطني يطير إلى دبي استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم آسيا

البعثة تؤجل أخذ لقاح كورونا

متابعة ـ ليلى الرجيبية:

غادرت مساء أمس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى الخامس من مايو القادم والذي يأتي في اطار استكمال البرنامج الاعدادي للمنتخب للمشاركة في التصفيات الاسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022 ونهائيات كأس أمم اسيا التي تستضيفها الصين 2023 والتي تنطلق من الاول وحتى 16 من يونيو القادم بدولة قطر وتأتي مغادرة منتخبنا الوطني الأول بعد ان اجرى لاعبو منتخبنا الوطني والوفد المرافق له من الجهاز الفني والاداري فحوصات الكشف عن كوفيد 19 ، حيث كان من المفترض ان يتلقى لاعبو المنتخب والجهاز الفني والاداري الجرعة الاولى من لقاح كوفيد 19 ولكن تم تأجيلها الى وقت لاحق نظرا لضرورة تواجد اللاعبين في المعسكر الحالي بدبي، جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني تبقى له ثلاث مباريات في المجموعة الخامسة بجانب المنتخب القطري متصدر ومستضيف منافسة المجموعة و بنجلاديش والهند وافغانستان .

برنامج اعداد المنتخب بدبي

وسوف يشمل البرنامج الاعدادي في المعسكر الخارجي الذي وضعه المدرب الكرواتي برانكو الكثير من التدريبات والتكتيكات اللازمة والاستفادة السريعة من الزمن المتبقي من عمر التصفيات، حيث كان اخر ظهور لمنتخبنا الوطني في اللقاءات الدولية قبل سنة من اليوم بسبب تفشي جائحة كورونا كما ان منافسات الدوري المحلي توقفت والتي كان يعول عليها الجهاز الفني في ضمان احتكاك اللاعبين وبقاء لياقة اللاعبين في مستوى عال و نظرا لقرب المنافسات الاسيوية لابد من تذليل كافة الصعوبات والعمل الجاد مع مراعاة صيام اللاعبين في الشهر الفضيل لذلك ستكون التدريبات مكثفة بين اللياقة البدنية والتكتيكية داخل أرضية الملعب والتي تنطلق خلال الفترة المسائية في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث ستكون التدريبات بذات الكيفية من اليوم وحتى 28 من ابريل أي بعد 12 يوما سيكون لاعبو المنتخب امام مباراة ودية يوم الخميس 29 ابريل على ان يستأنف التدريبات المعتادة وفق نتائج المباراة الودية مع اضافة بعض الفنيات التي يقوم بها برانكو للاعبين ليكون في اتم جاهزية للقاء الودي الثاني والذي سيكون يوم الثلاثاء 4 من مايو القادم ووفق ماجاء بخطة الاعداد الأخيرة، فإن منتخبنا سيخوض لقاءات ودية مع أندية إماراتية وبذلك ينتهي المعسكر الخارجي ويعود الوفد الى السلطنة يوم 5 من مايو القادم.

كما تم الاشارة الى ان المعسكر الخارجي الثالث سوف ينطلق يوم 16 وحتى 30 من مايو القادم وسيكون كذلك في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وسيتخلل البرنامج عدد من التجارب الودية ويكون اللقاء الاول مع المنتخب التايلندي يوم 25 من مايو القادم أما اللقاء الثاني سيكون يوم 29 من الشهر ذاهته مع منتخب اندونيسيا وبالتالي سوف تكون اخر المعسكرات الخارجية قبل الدخول في غمار المباريات المتبقية من التصفيات في بداية يونيو بقطر.

واستقر برانكو مدرب منتخبنا الوطتني على 29 لاعبا في قائمته الاخيرة والتي انطلقت الى المعسكر الخارجي الأول في دبي وتتكون من كل من : فائز الرشيدي وعبدالعزيز المقبالي ومحمد المسلمي وعلي البوسعيدي وأحمد الرواحي وياسين الشيادي ويوسف الشيادي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعبدالعزيز الغيلاني وعمر الفزاري ومحسن جوهر الخالدي وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي ويزيد المعشني وعبس الهشامي وأحمد الخميسي وعصام الصبحي وابراهيم المخيني وفهمي دوربين وجمعة الحبسي وسعود الحبسي وحارب السعدي وأمجد الحارثي وزاهر الاغبري ومحمد الغافري وعمر المالكي وعبدالله فواز وخالد الهاجري.